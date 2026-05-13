Cannes 2026 के रेड कार्पेट पर इमोशनल हुईं उर्वशी रौतेला, ड्रेस से ज्यादा एक बयान से बटोरी सुर्खियां; Video Viral

Urvashi Rautela ने एक बार फिर से कान्स 2026 के रेड कार्पेट पर अपने हुस्न और ड्रेस का जलवा बिखेरा है, लेकिन इस बार एक्ट्रेस के लुक से ज्यादा उनके एक बयान की चर्चा हो रही है.

उर्वशी के लुक ने नहीं बयान ने बटोरी सुर्खियां

Urvashi Rautela Cannes Statement Viral: दुनिया के मशहूर और ग्लैमरस कान्स फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival) के 79वें संस्करण का आगाज हो चुका है. इस साल इसकी शुरुआत 12 मई 2026 से हुई है, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी दुनियाभर के तमाम सितारे अपने हुस्न और ग्लैमर का जादू दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं. कान्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड से आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के अलावा उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) भी नजर आईं. जहां आलिया को बॉलीवुड फोटोग्राफर्स इग्नोर करते नजर आए, वहीं उर्वशी ने अपने लुक के साथ-साथ अपने एक बयान से सारी सुर्खियां बटोर ली.

कैसा था उर्वशी रौतेला का कान्स 2026 लुक?

गौरतलब है कि, उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela Cannes 2026) का ये लगातार पांचवी बार कान्स का रेड कार्पेट है, जिसपर वो वियतनामी लेबल 'जोलीपोली कॉउचर' की सिल्वर गाउन में बोल्ड और बेबाक अंदाज से धमाका करती दिखाई दीं. उनके गाउन पर क्रिस्टल्स, सितारों और मोतियों का इतना भारी काम था कि वह हर तरफ से चमक रहा था. उर्वशी का बॉडी फिटेड गाउन उन्हें बिल्कुल परी जैसा लुक दे रहा था. उनके कान्स ओपनिंग सेरेमनी लुक ने हर किसी का दिल जीत लिया लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो उनका एक बयान है.

Urvashi Rautela के इस बयान ने बटोरी सुर्खियां

दरअसल, कान्स 2026 के रेड कार्पेट पर मीडिया प्लेटफॉर्म 'ब्रूट' से बात करते हुए उर्वशी काफी इमोशनल हो गईं. वहीं उन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा कर दिया जो अब सुर्खियों में बना हुआ है. बता दें कि, उर्वशी ने कहा कि, 'जब भी मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करती हूं, तो मैं सिर्फ उर्वशी नहीं रह जाती, बल्कि मैं 'इंडिया' बन जाती हूं.' वहीं बातचीत में उर्वशी ने आगे बताया कि, वो लगातार पांचवी बार कान्स में आई और इससे वो खुद को काफी ज्याद गौरवान्वित महसूस करती हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि, मैंने हमेशा अपने देश को बेहतरीन तरीके से पेश किया है.'

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उर्वशी की किस चीज ने खींचा सबका ध्यान?

वहीं अगर बात करें उनकी (Urvashi Rautela Cannes 2026 Look) ड्रेस की तो उनके गाउन से ज्यादा चर्चा उनके 'मांग टीके' की हो रही है. दरअसल, इंटरनेशनल ड्रेस के साथ उर्वशी ने एक बड़े से मांग टीके जैसी ज्वेलरी को सिर पर पहना था, जिसमें चिड़िया का डिजाइन और झिलमिलाते लटकन लगे थे. उन्होंने इसके साथ मैचिंग झुमके और एक शानदार क्लच भी कैरी किया था. अपने मेकअप को उन्होंने काफी ग्लोइंग रखा सिल्वर आईशैडो, विंग्ड आईलाइनर और न्यूड लिपस्टिक के साथ अपने लुक को पूरा किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…