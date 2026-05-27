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सोशल मीडिया यूजर्स की इस हरकत पर आग बबूला हुईं Urvashi Rautela, जमकर लगाई लताड़; कहा- 'Stop This Toxicity'

Urvashi Rautela अक्सर अपने ग्लैमरस अंदाज और बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन इस बार एक्ट्रेस अपने गुस्से को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. उन्होंने कुछ फैंस को जमकर लताड़ लगाई है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 27, 2026 7:01 PM IST
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उर्वशी रौतेला का फैंस पर क्यों फूटा गुस्सा?

Urvashi Rautela Slams on Fan: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) अक्सर अपने बेबाक बयानों और ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. इसी बीच हसीना एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं, लेकिन इस बार उनका कोई बयान या लुक नहीं बल्कि उनका गुस्सा है, जो उनके ही फैंस पर फूटा है. इन दिनों सोशल मीडिया पर फैन-मेड कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर उर्वशी रौतेला का गुस्सा सातवें आसमान (Urvashi Rautela Slams on Fan) पर पहुंच गया और उन्होंने इस पर बेहद तीखा रिएक्शन देते हुए फैन्स की जमकर लताड़ लगाई है.

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Viral हुई उर्वशी रौतेला की एडिटेड फोटोज

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें एडिटेड हैं, जिसमें उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) की तुलना ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan), प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) जैसी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस से की गई है. इन फोटोज में सभी एक्ट्रेस को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसमें सबेस ऊपर के सिंहासन पर ऐश्वर्या राय हैं, दूसरे नंबर पर प्रियंका चोपड़ा, तीसरे पर कैटरीना कैफ और चौथे नंबर पर माधुरी दीक्षित नजर आ रही हैं. इन फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया कि, 'जब बात ग्लोबल स्टारडम की आती है.' अब आप सोच रहे होंगे कि इस फोटो को देखकर भड़कने वाली क्या बात थी?

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फोटोज में क्या देख भड़कीं Urvashi Rautela?

बता दें कि, पिक्चर्स में नीचे कुछ और हसीनाओं के एडिटेड फोटोज हैं, जिसमें आलिया भट्ट, करीना कपूर और उर्वशी रौतेला का लुक है और इन सभी को सिंहासन पर बैठी एक्ट्रेसेस के सामने घुटने टेके हुए दिखाया गया है और यही बात उर्वशी रौतेला को पसंद नहीं आई और उन्होंने यूजर्स को लताड़ लगा दी. इस वायरल तस्वीर पर एक्ट्रेस ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया नोट लिखा, जिसमें उन्होंने फैन वॉर्स और लोगों से अपील की कि, वे फिल्म इंडस्ट्री की महिलाओं की आपस में तुलना करना बंद करें और हर किसी के अपने सफर की तारीफ करें.

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'इस टॉक्सिसिटी को यहीं रोकिए'

उर्वशी ने अपने नोट में लिखा, 'मेरा यह साफ मानना है कि, हर एक्ट्रेस का अपना एक सफर होता है अपनी मेहनत और अपनी किस्मत होती है. महिलाओं की आपस में तुलना करना या उनके फैंस के बीच लड़ाई करवाना सिर्फ नफरत फैलाता है. आइए इसकी जगह हम टैलेंट, तरक्की और अच्छाई का जश्न मनाएं. प्लीज, इस टॉक्सिसिटी को यहीं रोकिए.'

उर्वशी रौतेला के कान्स 2026 लुक ने मचाया था तहलका

आपको बता दें कि, उर्वशी रौतेला सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी पोस्ट्स के जरिए अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं और अपने प्रोजेक्ट्स और नए-नए लुक्स की अपडेट्स देती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में शिरकत की थी और अपने ग्लैमरस और मोस्ट एक्सपेंसिव लुक को लेकर काफी चर्चा में भी रही थीं. वहीं रेड कारपेट से उनके ड्रामेटिक आउटफिट्स खूब वायरल हुए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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