यूएस-इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत, एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी ने कहा- '47 साल से इंतजार था'

  • यूएस-इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत, एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी ने कहा- '...

Elnaaz Norouzi On Ali Khamenei Death: एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 1, 2026 2:34 PM IST

एलनाज नौरोजी ने सोशल मीडिया पर खुशी जताई है.

अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला (US-Israel Strikes On Iran) किया और तबाही मचा दी है. वहीं, ईरान भी चुप नहीं बैठा है और मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के अड्डों पर हमला कर रहा है. यूएस और इजरायल की स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) की मौत हो गई और उनकी फैमिली के कई लोग मारे गए हैं. अली खामेनेई की मौत की खबर आते ही दुनिया में अलग-अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इसके साथ ही लोग सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं. वहीं, अली खामेनेई की मौत से लोगों में खुशी भी देखी जा रही है. बॉलीवुड में काम करने वाली ईरानी एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी (Elnaaz Norouzi) ने भी अली खामेनेई की मौत पर रिएक्शन दिया है और खुशी जताई है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा है.

एलनाज नौरोजी ने जाहिर की खुशी

एलनाज नौरोजी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, हमारे लिए अविश्वसनीय न्यूज है. '47 साल से जिस खबर का इंतजार कर रहे थे, वो आ गई. खामेनेई मर गया है. भगवान सबसे बड़ा है.' एलनाज नौरोजी ने एक अन्य स्टोरी में अली खामेनेई की मरने की खबर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, 'थैंक्यू.' इसके साथ ही खुशी वाले इमोजी बनाए हैं. गौरतलब है कि एलनाज नौरोजी ने हमेशा अली खामेनेई के खिलाफ आवाज उठाई है. दरअसल, अली खामेनेई ने ईरानी महिलाओं को हिजाब पहनकर रहने, बाहर ना निकलने, काम ना करने जैसे फरमान जारी किए थे. अली खामेनेई के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में एलनाज नौरोजी शामिल होती रही हैं. बताते चलें कि एलनाज नौरोजी के अलावा ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने ईरान पर हो रहे हमले को लेकर रिएक्शन दिया है.

एलनाज नौरोजी का इंडियन सिनेमा में करियर

एलनाज नौरोजी ने बॉलीवुड की तमाम मूवीज में काम किया है और अपनी अदाकारी से लोगों का ध्यान खींचा है. ईरान की रहने वाली 33 साल की एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी वह अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में नजर आई हैं. एलनाज नौरोजी की फिल्मों पर नजर डालें तो 'मस्ती 4', 'जुग जुग जियो', 'तेहरान' जैसी मूवीज में देखा गया है. इसके अलावा एलनाज नौरोजी ने वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

