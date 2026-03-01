US-Israel Strikes On Iran: ईरान पर हमले के बाद रो पड़ीं एक्ट्रेस मंदाना करीमी, कहा- 'बहुत ज्यादा दर्द है'

Mandana Karimi Cried: एक्ट्रेस मंदाना करीमी ईरान पर हो रहे हमले से दुखी हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. ईरान की रहने वाली ये अभिनेत्री रोते हुए नजर आ रही हैं.

यूएस और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला (US-Israel Strikes On Iran) किया है और काफी नुकसान पहुंचाया है. इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो से ईरान में तबाही का मंजर देखा जा सकता है. इस हमले को लेकर लोग अलग-अलग राय दे रहे हैं. इसी बीच बॉलीवुड में एक्टिव ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीमी (Mandana Karimi) ने रिएक्शन दिया है. वह काफी ज्यादा परेशान हैं और उन्होंने रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. आइए जानते हैं कि मंदाना करीमी ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा है.

मंदाना करीनी ने की ईरान के लिए दुआ करने की अपील

इंडियन सिनेमा में काम करने वाली एक्ट्रेस मंदाना करीनी ईरानी का राजधानी तेहरन की रहने वाली हैं. यूएस और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद वह काफी दुखी हैं. मंदाना करीमी ईरान के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह अपनी भाषा में कुछ कह रही हैं और रो रही हैं. मंदाना करीमी ने इस वीडियो के साथ लिखा है, 'बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा उम्मीद है. शायद अब नौरोज आखिरकार अब अलग होगा. ईरान के लिए दुआ करें.' बताते चलें कि ईरानी के नए साल को नौरोज कहा जाता है.

मंदाना करीमी ने अली खामेनेई पर किया रिएक्ट

मंदाना करीमी ने इंस्टाग्राम अकाउंट की अन्य स्टोरी में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद लोगों की खुशी वजह बताई है. उन्होंने लिखा है, 'कई बार लोग जंग की वजह से खुश नहीं होते हैं बल्कि वो दम घुटने वाली परिस्थिति के खत्म होने पर खुशी जताते हैं. क्योंकि जब आप कई साल तक प्रेशर में रहते हो और आपके सपने छोटे से छोटे होने लगते हैं. आप हर सुबह एंग्जाइटी के साथ उठते हो. कई लोग जंग की मुक्ति की तरह देखते हैं, वो इसलिए नहीं, क्योंकि उन्हें तबाही पसंद है बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है.' मंदाना करीमी के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह 'क्या कूल हैं हम 3' 'रॉय' और 'थार' समेत कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं. मंदाना करीमी ने 'बिग बॉस' और 'लॉक अप' जैसे रियलिटी शोज में नजर आई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more