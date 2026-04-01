रणबीर कपूर की 'रामायण' का टीजर पहले विदेशों में दिखाए जाने पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर निकला गुस्सा

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के टीजर को भारत से पहले लॉस एंजिल्स में दिखाए जाने पर देसी फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय महाकाव्य पर आधारित फिल्म को विदेशों में पहले क्यों दिखाया गया.

By: Shreya Pandey | Published: April 1, 2026 11:00 PM IST

रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' को लेकर दर्शकों का उत्साह उस समय गुस्से में बदल गया, जब यह खबर आई कि फिल्म के निर्माताओं ने इसका पहला टीजर भारत के बजाए लॉस एंजिल्स (LA) में जारी किया है. हनुमान जयंती के पावन अवसर पर होने वाले आधिकारिक धमाके से पहले, अमेरिका में चुनिंदा लोगों को दिखाई गई इस झलक ने भारतीय इंटरनेट यूजर्स को सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है.

सोशल मीडिया पर फूटा नाराजगी

जैसे ही लॉस एंजिल्स से टीजर स्क्रीनिंग की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, ट्विटर (X) पर जमकर लोगों के रिएक्शन आ रहें हैं. फैंस का तर्क है कि 'रामायण' भारत की सांस्कृतिक है, ऐसे में इसकी पहली झलक का हकदार सबसे पहले भारतीय दर्शक था. एक यूजर ने तीखा सवाल करते हुए लिखा, "भारत में इसे रिलीज करने में क्या समस्या थी? यह हमारी मिट्टी की कहानी है, तो पहले विदेश को प्राथमिकता क्यों?"

What's wrong with India . It's an Indian movie why not india first ... #Ramayana https://t.co/p9ErYqiAgr — Best Of Cinema (@R0npz) March 27, 2026

वाराणसी में किए गए कार्यक्रम

फैंस इस बात से भी नाराज हैं कि जहां अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स के कार्यक्रम वाराणसी या भारत के ऐतिहासिक शहरों में हुए, वहीं 'रामायण' जैसी फिल्म के लिए विदेश को चुना गया. एक फैन ने लिखा, "वाह! रामायण को सबसे पहले देखने वाले लोग भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हैं. कम से कम संस्कृति का सम्मान तो करते!"

फिल्म के मुख्य किरदार

विवादों के बीच, फिल्म की कास्ट को लेकर उत्सुकता अभी भी बरकरार है. रणबीर कपूर 'राम' के रूप में, साई पल्लवी 'माता सीता' और केजीएफ स्टार यश 'रावण' के दमदार किरदार में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा हनुमान के रुप में सनी देओल और रवि दुबे लक्ष्मण के रुप में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म भारतीय दर्शकों के लिए यह एक इमोशन है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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