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रणबीर कपूर की 'रामायण' का टीजर पहले विदेशों में दिखाए जाने पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर निकला गुस्सा

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के टीजर को भारत से पहले लॉस एंजिल्स में दिखाए जाने पर देसी फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय महाकाव्य पर आधारित फिल्म को विदेशों में पहले क्यों दिखाया गया.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 1, 2026 11:00 PM IST

रणबीर कपूर की 'रामायण' का टीजर पहले विदेशों में दिखाए जाने पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर निकला गुस्सा
ramayana film

रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' को लेकर दर्शकों का उत्साह उस समय गुस्से में बदल गया, जब यह खबर आई कि फिल्म के निर्माताओं ने इसका पहला टीजर भारत के बजाए लॉस एंजिल्स (LA) में जारी किया है. हनुमान जयंती के पावन अवसर पर होने वाले आधिकारिक धमाके से पहले, अमेरिका में चुनिंदा लोगों को दिखाई गई इस झलक ने भारतीय इंटरनेट यूजर्स को सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है.

सोशल मीडिया पर फूटा नाराजगी

जैसे ही लॉस एंजिल्स से टीजर स्क्रीनिंग की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, ट्विटर (X) पर जमकर लोगों के रिएक्शन आ रहें हैं. फैंस का तर्क है कि 'रामायण' भारत की सांस्कृतिक है, ऐसे में इसकी पहली झलक का हकदार सबसे पहले भारतीय दर्शक था. एक यूजर ने तीखा सवाल करते हुए लिखा, "भारत में इसे रिलीज करने में क्या समस्या थी? यह हमारी मिट्टी की कहानी है, तो पहले विदेश को प्राथमिकता क्यों?"

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वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे पैसा कमाने की तकनीक करार दिया है. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "निर्माताओं को सिर्फ NRI मार्केट से पैसा चाहिए. भारत में हाइप बनाने के लिए यह सब ड्रामा रचा जा रहा है, लेकिन हमारी भावनाओं का क्या? क्या व्यावसायिक लाभ आस्था से बड़ा हो गया है?"

वाराणसी में किए गए कार्यक्रम

फैंस इस बात से भी नाराज हैं कि जहां अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स के कार्यक्रम वाराणसी या भारत के ऐतिहासिक शहरों में हुए, वहीं 'रामायण' जैसी फिल्म के लिए विदेश को चुना गया. एक फैन ने लिखा, "वाह! रामायण को सबसे पहले देखने वाले लोग भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हैं. कम से कम संस्कृति का सम्मान तो करते!"

फिल्म के मुख्य किरदार

विवादों के बीच, फिल्म की कास्ट को लेकर उत्सुकता अभी भी बरकरार है. रणबीर कपूर 'राम' के रूप में, साई पल्लवी 'माता सीता' और केजीएफ स्टार यश 'रावण' के दमदार किरदार में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा हनुमान के रुप में सनी देओल और रवि दुबे लक्ष्मण के रुप में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म भारतीय दर्शकों के लिए यह एक इमोशन है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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