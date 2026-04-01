रणबीर कपूर की 'रामायण' का टीजर पहले विदेशों में दिखाए जाने पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर निकला गुस्सा

रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' को लेकर दर्शकों का उत्साह उस समय गुस्से में बदल गया, जब यह खबर आई कि फिल्म के निर्माताओं ने इसका पहला टीजर भारत के बजाए लॉस एंजिल्स (LA) में जारी किया है. हनुमान जयंती के पावन अवसर पर होने वाले आधिकारिक धमाके से पहले, अमेरिका में चुनिंदा लोगों को दिखाई गई इस झलक ने भारतीय इंटरनेट यूजर्स को सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है.
सोशल मीडिया पर फूटा नाराजगी
जैसे ही लॉस एंजिल्स से टीजर स्क्रीनिंग की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, ट्विटर (X) पर जमकर लोगों के रिएक्शन आ रहें हैं. फैंस का तर्क है कि 'रामायण' भारत की सांस्कृतिक है, ऐसे में इसकी पहली झलक का हकदार सबसे पहले भारतीय दर्शक था. एक यूजर ने तीखा सवाल करते हुए लिखा, "भारत में इसे रिलीज करने में क्या समस्या थी? यह हमारी मिट्टी की कहानी है, तो पहले विदेश को प्राथमिकता क्यों?"
Just to create hyper in india the drama is going on Ramayana is our story why first glimpse in another country.........producer only wants money.. where are the emotions of our peopleAlso Read
— GAURAV kumar (@GAURAVk28127300) March 30, 2026
वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे पैसा कमाने की तकनीक करार दिया है. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "निर्माताओं को सिर्फ NRI मार्केट से पैसा चाहिए. भारत में हाइप बनाने के लिए यह सब ड्रामा रचा जा रहा है, लेकिन हमारी भावनाओं का क्या? क्या व्यावसायिक लाभ आस्था से बड़ा हो गया है?"
What's wrong with India .
It's an Indian movie why not india first ... #Ramayana https://t.co/p9ErYqiAgr
— Best Of Cinema (@R0npz) March 27, 2026
वाराणसी में किए गए कार्यक्रम
फैंस इस बात से भी नाराज हैं कि जहां अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स के कार्यक्रम वाराणसी या भारत के ऐतिहासिक शहरों में हुए, वहीं 'रामायण' जैसी फिल्म के लिए विदेश को चुना गया. एक फैन ने लिखा, "वाह! रामायण को सबसे पहले देखने वाले लोग भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हैं. कम से कम संस्कृति का सम्मान तो करते!"
फिल्म के मुख्य किरदार
विवादों के बीच, फिल्म की कास्ट को लेकर उत्सुकता अभी भी बरकरार है. रणबीर कपूर 'राम' के रूप में, साई पल्लवी 'माता सीता' और केजीएफ स्टार यश 'रावण' के दमदार किरदार में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा हनुमान के रुप में सनी देओल और रवि दुबे लक्ष्मण के रुप में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म भारतीय दर्शकों के लिए यह एक इमोशन है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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