'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताने वालों को 'उजैर बलोच' ने दिया मुंहतोड़ जवाब, बोले- 'आदित्य धर को फर्क'

बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाली 'धुरंधर 2' अब प्रोपेगेंडा के आरोपों के घेरे में है. फिल्म में 'उजैर बलोच' की भूमिका निभाने वाले दानिश पांडोर ने इन विवादों को सिरे से खारिज करते हुए इसे केवल दर्शकों का नजरिया बताया है.

निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में जो तहलका मचाया है, उसकी गूंज अब बॉक्स ऑफिस से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है. फिल्म के हिंसक सीन और इसकी कहानी के पीछे छिपे कथित एजेंडे को लेकर सोशल मीडिया पर दो गुट बन गए हैं. इस शोर-शराबे के बीच, फिल्म के एक एक्टर और विलेन दानिश पांडोर ने एक बेहद सुलझा हुआ और सीधा जवाब दिया है.

एक्टर ने दिया यह जवाब

एक हालिया इंटरव्यू में जब दानिश पांडोर से फिल्म को लेकर चल रहे प्रोपेगेंडा विवाद पर सवाल किया गया, तो उन्होंने बहुत ही सहजता से कहा कि इसमें राजनीति ढूंढना बेमानी है. दानिश के मुताबिक, "यह फिल्म हमारे लिए महज एक कहानी है. एक कलाकार और निर्देशक के तौर पर हम अपना काम कर चुके हैं. एक बार जब फिल्म पर्दे पर रिलीज हो जाती है, तो वह हमारी नहीं रह जाती, बल्कि दर्शकों की संपत्ति बन जाती है. अब यह उन पर निर्भर करता है कि वे इसे किस चश्मे से देखना चाहते हैं."

क्या 'धुरंधर 2' वास्तव में एक पॉलिटिकल फिल्म है? इस सवाल पर दानिश का रुख बिल्कुल साफ है. उनका मानना है कि फिल्म का उद्देश्य किसी खास विचारधारा या एजेंडे को बढ़ावा देना नहीं है. उन्होंने कहा, "हमारा मकसद एक ऐसी कहानी पेश करना था जिसमें सच्ची भावनाएं हों और जो दर्शकों को झकझोर सके. लोग अपने-अपने अनुभवों के आधार पर इसके अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन निर्देशक का इरादा केवल एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव देना था."

आदित्य धर की बेबाकी पर दानिश का भरोसा

जब दानिश से पूछा गया कि इन विवादों और आलोचनाओं का निर्देशक आदित्य धर पर क्या असर पड़ रहा होगा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि धर इन बातों से परेशान होंगे. दानिश के अनुसार, "आदित्य धर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है. वह अपनी फिल्म की सफलता और जिस तरह से इसने सिनेमा को बदला है, उससे बेहद खुश होंगे. 'धुरंधर 2' ने साबित कर दिया है कि भारतीय सिनेमा में अब एक नई लहर आ चुकी है, जिसे 'धुरंधर' से पहले और 'धुरंधर' के बाद के दौर के रूप में देखा जाएगा."

बता दें कि 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी जैसे दिग्गजों ने काम किया है. दानिश पांडोर ने 'उजैर बलोच' के रूप में अपनी अदाकारी से दर्शकों के मन में खौफ पैदा किया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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