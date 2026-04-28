वडा पाव गर्ल ने पति संग शेयर किया प्राइवेट मोमेंट, यूजर्स ने सिंदूर के अपमान पर लगा दी क्लास...

'वडा पाव गर्ल' चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं. पति युगम गेरा के साथ रोमांटिक बेडरूम वीडियो शेयर करने पर यूजर्स ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया है.

दिल्ली की सड़कों पर वडा पाव बेचकर रातों-रात इंटरनेट सनसनी बनीं चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं. अभी कुछ ही दिन बीते थे जब चंद्रिका ने हाथ जोड़कर अपने सनातन धर्म के लोगों से माफी मांगी थी और वादा किया था कि अब उनके वीडियो में कोई मुस्लिम लड़का नजर नहीं आएगा. लेकिन उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर कर दिया, जिसने इंटरनेट पर फिर से आग लगा दी है.

बेडरूम वीडियो और सिंदूर वाला ड्रामा

चंद्रिका दीक्षित ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने पति युगम गेरा के साथ बेहद रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि चंद्रिका बेडरूम में तैयार हो रही हैं और उनके हाथ में सिंदूर की डिब्बी है. तभी युगम आते हैं, उनके हाथों से सिंदूर लेकर उनकी मांग भरते हैं और फिर उनके माथे को चूमते हैं. दिखने में यह एक सामान्य कपल वीडियो लग सकता है, लेकिन चंद्रिका के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए यूजर्स इसे पब्लिसिटी स्टंट और पवित्र सिंदूर का अपमान बता रहे हैं.

यूजर्स का फूटा गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में लोग ट्रोल करने लगे. लोग इस बात से हैरान और परेशान हैं कि जिस महिला ने कुछ समय पहले अपने पति पर धोखा देने और चीटिंग के गंभीर आरोप लगाए थे, वह अचानक इतनी रोमांटिक कैसे हो गई?

एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "शर्म बेच खाई है इन लोगों ने, सिंदूर को मजाक बनाकर रख दिया है" वहीं एक दूसरे यूजर ने पूछा, "कभी मुस्लिम लड़के से सिंदूर लगवाती हो, कभी इससे, समझ नहीं आता कि असली पति कौन है?"

विवादों की लंबी लिस्ट

चंद्रिका का यह विवाद नया नहीं है. कुछ महीनों पहले उन्होंने पति युगम पर बेवफाई के आरोप लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. इसके बाद वह सैफी नाम के एक मिस्ट्री मैन के साथ रहने लगीं. इतना ही नहीं, उन्होंने ईद पर बुर्का पहनकर सैफी के साथ वीडियो भी शेयर किया था, जिससे लोगों को लगा कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है या वह उसे डेट कर रही हैं.

बाद में जब पोल खुली कि सैफी सिर्फ एक जानने वाला था, तो चंद्रिका ने माफी मांगते हुए कहा कि उनका और उनके पति का पैचअप 8 मार्च 2026 को ही हो गया था. अब यूजर्स का कहना है कि चंद्रिका सिर्फ फॉलोअर्स और फेम के लिए धर्म, संस्कृति और रिश्तों का इस्तेमाल कर रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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