रणबीर कपूर की 'रामायण' से पहले पर्दे पर दिखेगी 'वाल्मीकि रामायण', मेकर्स ने फर्स्ट लुक से मचाया तहलका

राम नवमी 2026 के मौके पर 'वाल्मीकि रामायण' का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है. नेशनल अवॉर्ड विनर भावना तलवार के निर्देशन में बन रही यह फिल्म रणबीर कपूर की अवेटेड 'रामायण' से पहले ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

आज 26 मार्च, 2026 को राम नवमी के शुभ अवसर पर फिल्म जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है. दर्शकों को लंबे समय से जिस महागाथा का इंतजार था, उसकी पहली झलक अब सबके सामने है. निर्देशक भावना तलवार ने अपनी फिल्म 'वाल्मीकि रामायण' का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह फिल्म रणबीर कपूर की फिल्म से पहले ही दर्शकों के बीच पहुंच जाएगी.

फर्स्ट लुक और रिलीज डेट का ऐलान

मशहूर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया है, जिसने इंटरनेट पर आते ही हलचल मचा दी है. पोस्टर बेहद सादगी भरा और दिव्य है, जिसमें भगवान राम के चरणों को दिखाया गया है और नीचे 'वाल्मीकि रामायण' लिखा हुआ है. भावना तलवार ने इंस्टाग्राम पर इस पोस्टर को शेयर करते हुए एक बेहद शानदार मैसेज लिखा है "जब तक पहाड़ खड़े रहेंगे और नदियां बहती रहेंगी, रामायण अमर रहेगी." मेकर्स ने इसके साथ ही रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया है. फिल्म 2 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. जिसका सीधा मुकाबला दिवाली पर आने वाली अन्य बड़ी फिल्मों से हो सकता है.

साबु सिरिल और रेसुल पुकुट्टी की जोड़ी

'वाल्मीकि रामायण' की सबसे बड़ी ताकत इसकी तकनीकी टीम है. फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन की कमान साबु सिरिल के हाथों में है, जिन्होंने 'बाहुबली' जैसी फिल्मों में जादुई दुनिया रची थी. वहीं, ऑस्कर विजेता रेसुल पुकुट्टी साउंड डिजाइन संभाल रहे हैं. इसकी कहानी आनंद नीलकंठन ने लिखी है, जबकि दमदार डायलाॅग डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने लिखी है.

'VALMIKI RAMAYANA' ANNOUNCED – 2 OCT 2026 RELEASE... On the auspicious occasion of #RamNavami, director #BhavnaDattaTalwar announces #ValmikiRamayana, a theatrical retelling of the timeless epic. The film brings together an exceptional creative team:

⭐️ Cinematographer Binod… pic.twitter.com/giZTYeZxOT — taran adarsh (@taran_adarsh) March 26, 2026

AI फिल्म या एनिमेटेड?

फिल्म के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स के कयास लगा रहें हैं. कुछ लोग इसे एआई तकनीक से बनी फिल्म बता रहे हैं, तो कुछ इसे एनिमेटेड फिल्म मान रहे हैं. कई यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि यह फिल्म 'धुरंधर 2' के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी. हालांकि, कुछ लोगों ने एक साथ इतनी सारी रामायण बनने पर नाराजगी भी जाहिर की है.

रणबीर कपूर की 'रामायण' से टक्कर

बता दें कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' भी इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है. उस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ साई पल्लवी, सनी देओल, यश और अरुण गोविल जैसे बड़े नाम जुड़े हैं. ऐसे में अक्टूबर में 'वाल्मीकि रामायण' का आना रणबीर की फिल्म के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है. अब देखना यह होगा कि 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली 'वाल्मीकि रामायण' दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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