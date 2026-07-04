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Alliance में दोबारा नजर आएंगे वंशज सिंह, वाइल्डकार्ड एंट्री से पहले कुशल टंडन के खिलाफ उगला जहर; कहा- 'अब मैं बताऊंगा इसको'

The Alliance शो से बाहर होते ही वंशज सिंह ने अपनी वाइल्डकार्ड री-एंट्री कंफर्म कर दी है और साथ ही उन्होंने कुशाल टंडन पर निशाना भी साधा है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 4, 2026 9:01 PM IST
Alliance में दोबारा नजर आएंगे वंशज सिंह, वाइल्डकार्ड एंट्री से पहले कुशल टंडन के खिलाफ उगला जहर; कहा- 'अब मैं बताऊंगा इसको'

वंशज सिंह ने अपनी वाइल्डकार्ड एंट्री की कंफर्म

Vanshaj Singh Confirmed Wildcard Entry: ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीम होने वाला भारत का पहला डेली रियलिटी शो 'द अलायंस' (Alliance) इन दिनों ओटीटी से लेकर सोशल मीडिया तक खूब धूम मचा रहा है. हर तरफ शो के कंटेस्टेंट्स और उनके विवादों की चर्चा हो रही है. खासकर गेमर और यूट्यबर वंशज सिंह (Vanshaj Singh) और टीवी एक्टर कुशाल टंडन (Kushal Tandon) के बीच की लड़ाई लोगों के बीच खासा सुर्खियों में हैं. हालांकि, वंशज सिंह शो से एलिमिनेट हो गए हैं, लेकिन घर से बाहर होते ही यूट्यूबर ने शो में दोबारा एंट्री मारने का पूरा प्लान सेट कर लिया है. लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि, वंशज सिर्फ वापसी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने निशाने पर कुशाल टंडन को रखने वाले हैं, जिसका हिंट उन्होंने री-एंट्री से पहले ही दे दिया है. वंशज ने साफ किया है कि, जो लोग उनकी पीठ पीछे बातें कर रहे थे, अब वो उनका मुंह बंद करने आ रहे हैं.

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'अब मैं वापस जाऊंगा तब बताऊंगा इसको'

'अलायंस' से बाहर होने के बाद वंशज सिंह ने 'बॉलीवुड बबल टेली' को दिए एक इंटरव्यू में अपनी वाइल्डकार्ड एंट्री को कंफर्म की. वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सच में शो में वापस जा रहे हैं? तो उन्होंने सीना ठोक कर कहा, 'हां, बिल्कुल!' जब उनसे पूछा गया कि क्या वो वाइल्डकार्ड के तौर पर एंट्री लेंगे, तो उन्होंने कहा, 'हां, री-एंट्री होगी. जो मेरे पेंडिंग जवाब बचे हैं ना, मैं जाकर जरा सबके मुंह पे तो बोलूं!'

कुशाल टंडन ने कहा 'यह कर्मा है!'

आपको बता दें कि, वंशज के एलिमिनेट होने पर कुशाल टंडन ने खुशी जताते हुए इसे 'कर्मा' बताया था. कुशाल ने कहा था, 'हम भी कभी 22 साल के थे, लेकिन लोगों की इस तरह बेइज्जती नहीं करते थे.' कुशाल ने वंशज के पुराने शो 'द 50' का जिक्र करते हुए कहा कि, 'ये लड़का सीधे उम्र पर आता है और बदतमीजी करता है. आज सीखेगा, तो कल किसी और शो में अपने सीनियर्स की इज्जत करना जानेगा.'

जाते-जाते भी दे गए थे वॉर्निंग

वैसे, शो से निकलते वक्त भी वंशज सिंह शांत नहीं बैठे थे. उन्होंने कुशाल को सीधे चुनौती देते हुए कहा था, 'तुमसे बात कर रहा हूं, पीठ पीछे खेलना छोड़ दो, सामने बोलने की आदत डाल लो.' वंशज यहीं नहीं रुके थे, उन्होंने कुशाल की उम्र का मजाक उड़ाते हुए ये तक कह दिया था कि 'भाई मुझसे डबल उम्र का है पर मुझे शो से निकालने के लिए उसने अपनी पूरी रात बिता दी.'

कब होगी वंशज सिंह की री-एंट्री?

आपको बता दें कि, वंशज के घर से बेघर होने के बाद उनकी दोस्त डॉली जावेद ने उनका पूरा साथ दिया. डॉली ने कुशाल टंडन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, उन्होंने शो में वंशज के साथ फालतू का तमाशा खड़ा किया. हालांकि, अब जब वंशज ने खुद अपनी वाइल्डकार्ड एंट्री कंफर्म की है, तो अब देखना ये है कि मेकर्स वंशज की इस धमाकेदार री-एंट्री को कब और कैसे प्लान करते हैं. अगर आप भी इस हाई-वोल्टेज ड्रामे को मिस नहीं करना चाहते, तो प्राइम वीडियो पर रोज दोपहर 12 बजे इसके नए एपिसोड्स देख सकते हैं. 26 जून 2026 को शुरू हुआ यह शो पूरे 6 हफ्तों तक 42 एपिसोड्स के साथ आपका मनोरंजन करने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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