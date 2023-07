Varun Dhawan New Film Announcement : बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) अपनी अपकमिंग फिल्म 'बवाल' को लेकर खबरों में बने हुए हैं। वरुण धवन की ये फिल्म सिनेमाघरों में ना रिलीज होकर डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। वरुण धवन की फिल्म 'बवाल' जुलाई में रिलीज होनी है। हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। इसी बीच वरुण धवन के फैंस के लिए खुशखबरी है। दरअसल, वरुण धवन के हाथ एक और फिल्म लग गई है। वरुण धवन अब साउथ के मशहूर डायरेक्टर एटली कुमार (Atlee Kumar) के साथ एक्शन-एंटरटेनर फिल्म करने जा रहे हैं। वरुण धवन की फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ ही इसकी रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। आइए जानते हैं कि वरुण धवन की ये फिल्म कब रिलीज होगी। Also Read - JugJugg Jeeyo 2: करण जौहर ने दिया बड़ा इशारा, क्या फिर बनेगी वरुण-कियारा की जोड़ी?

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है कि वरुण धवन के हाथ एक फिल्म लगी है। वरुण धवन ने डायरेक्टर एटली कुमार के साथ एक फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। वरुण धवन की इस फिल्म का टाइटल सामने नहीं आया है और इसे वीडी18 नाम दिया गया है। वरुण धवन की इस फिल्म का डायरेक्श कैलीज करेंगे और ये 31 मई, 2024 को रिलीज की जाएगी। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिल्म में वरुण धवन के साथ अनुष्का शर्मा नजर आएंगी। अगर ऐसा होता है तो ये दूसरा मौका होगा जब वरुण धवन और अनुष्का शर्मा साथ में काम करते नजर आएंगे। इससे पहले दोनों स्टार्स ने साल 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'सुई धागा' में देखा गया था। ये इन स्टार्स की पहली फिल्म थी जिसमें दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। हालांकि, फिल्म 'सुई धागा' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं दिखा पाई।

VARUN DHAWAN TO STAR IN ATLEE PRESENTATION… 31 MAY 2024 RELEASE… Murad Khetani [Cine1 Studios] and Priya Atlee [A For Apple Studios] join hands for an action-entertainer, which will star #VarunDhawan… Not titled yet [#VD18].

An #Atlee presentation, the film will be directed… pic.twitter.com/SoaQUUWmaZ

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 2, 2023