Varun Dhawan और Alia Bhatt को भीड़ से बचाकर चलते थे Sidharth Shukla, वायरल हुआ Bigg Boss 13 का Video

Varun Dhawan old video praising Sidharth Shukla in Bigg Boss 13 going viral: बॉलीवुड फिल्म स्टार वरुण धवन (Varun Dhawan) ने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के साथ फिल्म हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया में काम किया था। इस फिल्म में एक्टर के अपोजिट लीड रोल में अदाकारा आलिया भट्ट थीं। फिल्म के प्रमोशन में एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला भी लीड स्टार्स के साथ जाया करते थे। सिद्धार्थ शुक्ला की तारीफ करते हुए एक्टर वरुण धवन का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिसमें फिल्म स्टार वरुण धवन बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के घर में आकर सिद्धार्थ शुक्ला की जमकर तारीफ करते हैं। इस वीडियो में वरुण धवन बताते हैं कि उनकी फिल्म के प्रमोशन के वक्त कैसे सिद्धार्थ शुक्ला उन्हें और आलिया भट्ट को भीड़ से प्रोटेक्ट किया करते थे।

वरुण धवन बिग बॉस के घर पर पहुंचकर न सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की खूब तारीफ करते हैं बल्कि कहते हैं कि उन्होंने सलमान खान को भी यही बताया है कि उन्होंने अब तक जिनके साथ काम किया हैं उनमें सिद्धार्थ सबसे बेहतरीन इंसानों में से एक हैं। बिग बॉस 13 के दिनों का ये वीडियो इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ एक्टर वरुण धवन का वायरल हुआ ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं।

"Sidharth would always protect me and Alia in a crowd." When @Varun_dvn heaped praises on #SidharthShukla #VarunDhawan (P.S Video doesn't belong to us) pic.twitter.com/LiDrlTWtiD — मुद्दों की मुहिम ⏺️(सत्यमेव जयते ??????) (@PurohitVishwas) September 4, 2021

सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद घर पहुंचे थे वरुण धवन

जिन्हें जानकारी नहीं हैं उन्हें बता दें कि फिल्म स्टार वरुण धवन दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के घर उनके परिवार को सांत्वना देने भी पहुंचे थे। वरुण धवन ने घर पहुंचकर उनकी बुजुर्ग मां को सांत्वना दी थी। वरुण धवन के घर पर पहुंचते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर शोक व्यक्त किया था। उन्होंने इंस्टास्टोरी पर सिद्धार्थ शुक्ला के जाने पर अपनी ओर से सांत्वना दी थी।