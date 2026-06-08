Varun Dhawan ने ठुकरा दी थी ये 400 करोड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म, अब बोले- 'पछतावा होता है'

Varun Dhawan Regret: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने 8 साल पहले रिलीज हुई एक फिल्म को रिजेक्ट किया था. उनको अफसोस है कि उन्होंने इस ब्लॉकबस्टर को मना कर दिया था.

वरुण धवन को पछतावा है.

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) इन दिनों अपनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने पहले वीकेंड पर 28.51 करोड़ रुपये का अच्छा कलेक्शन कर लिया है. इसी बीच एक्टर का एक खुलासा चर्चा में आ गया है. दरअसल, वरुण धवन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उन्होंने एक नेशनल अवॉर्ड विनिंग ब्लॉकबस्टर फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था और उन्हें इस बात का अफसोस है. आइए जानते हैं कि एक्टर ने किस फिल्म को करने से मना कर दिया था और इसके पीछे क्या कारण था?

वरुण धवन ने रिजेक्ट की थी फिल्म 'अंधाधुन'

वरुण धवन ने हाल ही में तन्मय भट्ट के साथ बात की है. इस दौरान वरुण धवन से पूछा गया कि उन्होंने कोई ऐसी फिल्म रिजेक्ट की जो बाद में काफी सफल रही हो और उनको पछतावा हो? इस पर एक्टर ने फिल्म 'अंधाधुन' का नाम लेते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने एक अच्छी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन मैं किसी और शूटिंग में बिजी था इसलिए मैं उसे नहीं कर पाया. फिल्म की ओरिजिनल कास्ट में मैं और कंगना रनौत होने वाले थे.'

फिल्म 'अंधाधुन' को मिले थे तीन नेशनल अवॉर्ड

साल 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'अंधाधुन' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. इस फिल्म ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया बल्कि तीन नेशनल अवॉर्ड जीते थे. फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीनप्ले और बेस्ट एक्टर के लिए तीन नेशनल अवॉर्ड मिले थे. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'अंधाधुन' में आयुष्मान खुराना, तब्बू, राधिका आप्टे जैसे सितारे नजर आए थे. फिल्म 'अंधाधुन' की कहानी ने लोगों का ध्यान खींचा था.

श्रीराम राघवन की फिल्म 'बदलापुर' में वरुण धवन ने किया था काम

बताया जाता है कि डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने फिल्म 'अंधाधुन' की कहानी पहले वरुण धवन को सुनाई थी और उनको आइडिया भी बहुत पसंद आया था. लेकिन वरुण धवन दूसरी फिल्मे कर रहे थे और उनके पास डेट्स खाली नहीं थी. वहीं, श्रीराम राघवन को फिल्म 'अंधाधुन' पर जल्दी काम करना था. गौरतबल है कि श्रीराम राघवन के साथ वरुण धवन ने फिल्म 'बदलापुर' में काम किया था. वरुण धवन की इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.