ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Varun Dhawan का फैंस को झटका, Border 2 की सक्सेस के बाद लिया ये चौंकाने वाला फैसला; वजह जान रह जाएंग...

Varun Dhawan का फैंस को झटका, Border 2 की सक्सेस के बाद लिया ये चौंकाने वाला फैसला; वजह जान रह जाएंगे हैरान

Varun Dhawan News: ब्लॉकबस्ट फिल्म 'बॉर्डर 2' के साथ नए साल की शुरुआत करने वाले वरुण धवन के फैंस को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि एक्टर ने बेहद चौंकाने वाला फैसला किया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 10, 2026 6:45 PM IST

Varun Dhawan का फैंस को झटका, Border 2 की सक्सेस के बाद लिया ये चौंकाने वाला फैसला; वजह जान रह जाएंगे हैरान
एक्टिंग से ब्रेक लेंगे वरुण धवन

Varun Dhawan Announced Break From Acting: 'हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया', 'जुड़वा 2' और 'बदलापुर' जैसी फिल्मों से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) हाल ही में 1997 की क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' के सीक्वल 'बॉर्डर 2' (Border 2) में नजर आए थे. सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर इस फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद अब एक्टर ने फैंस को झटका देने वाला फैसला लिया है. दरअसल, वरुण धवन (Varun Dhawan Announced Break From Acting) एक्टिंग से लंबा ब्रेक लेने वाले हैं और इसके पीछे की वजह भी चौंकाने वाली है.

Also Read
IND vs ENG: जश्न के माहौल के बीच खौला Varun Dhawan का खून, जानिए किसके हाथ से छीना फोन

एक्टिंग से ब्रेक लेंगे Varun Dhawan

वरुण धवन (Varun Dhawan UpComing Movie) 'बॉर्डर 2' की जबरदस्त सफलता के बाद अब अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इस बीच उन्हें लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जो उनके फैंस को हैरान कर सकती है. दरअसल, फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वरुण धवन जल्द ही लंबे ब्रेक पर जाने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने काफी कुछ प्लान भी कर लिया है. हालांकि, इस ब्रेक के पीछे की वजह काफी दिल छू लेने वाली है, लेकिन साथ ही हैरान करने वाली भी हैं.

Also Read
Holi Photos: रंगों से सराबोर दिखे बॉलीवुड सितारे, Katrina Kaif से Varun Dhawan तक; सेलेब्स ने यूं दी होली की बधाई

Varun Dhawan ने क्यों लिया एक्टिंग से ब्रेक का फैसला?

दरअसल, रिपोर्टस के मुताबिक वरुण धवन (Varun Dhawan New Film) ने ये फैसला अपनी फैमिली खासकर बेटी लारा के लिए लिया है. खबरों की माने तो 'बॉर्डर 2' की शुटिंग फिर प्रमोशन में वरुण इतने ज्यादा बिजी थे कि, वो अपने परिवार को काफी समय से ठीक से टाइम ही नहीं दे पाए हैं. ऐसे में अब वो अपने परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, खासकर अपनी बेटी लारा के साथ और इसी वजह से वो कुछ समय के लिए एक्टिंग से दूरी बनाएंगे और इस दौरान वो पूरी तरह से अपनी बेटी के साथ रहेंगे उसपर ध्यान देंगे.

Also Read
Border 2 Box Office: रिलीज के 34वें दिन भी थमने को राजी नहीं है सनी देओल की फिल्म, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड

कब रिलीज होगी 'है जवानी तो इश्क होना है'?

आपको बता दें कि, वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' (Hai Jawani To Ishq Hona Hai) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी ये मूवी पहले 5 जून को रिलीज हो रही थी, लेकिन अब ये 12 जून 2026 को सिनेमाघरों (Hai Jawani To Ishq Hona Hai Realease Date) में दस्तक देगी. वरुण धवन के साथ इस पिक्चर में मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी लीड रोल में नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Bollywood News David Dhawan Entertainment News Mrunal Thakur Varun Dhawan