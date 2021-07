Varun Dhawan तोड़ेंगे चॉकलेटी हीरो की इमेज, एक्शन फिल्म के लिए मिलाया इस डायरेक्टर से हाथ !!

Varun Dhawan to do Mohit Suri film: बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन (Varun Dhawan) पिछले एक साल से कई डायरेक्टर्स से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। वरुण धवन की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पायी हैं, जिस कारण वो सोच-समझकर फिल्में साइन कर रहे हैं। अगर ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो वरुण धवन ने डायरेक्टर मोहित सूरी (Mohit Suri) के साथ अपनी अगली फिल्म करने का मन बनाया है, जो इन दिनों एल विलेन रिटर्न्स बनाने में व्यस्त हैं। मोहित सूरी एक्शन पैक्ड लव स्टोरी बनाने के लिए मशहूर हैं और वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म भी इसी जॉनर की होगी। Also Read - Varun Dhawan से लेकर Priyanka Chopra तक, शादी के बाद 'मम्मी-पापा' बनने से पहले 'पैट डॉग्स' के पैरेंट्स बने ये स्टार्स !!

फिल्म से जुड़े सूत्र ने पिंकविला को जानकारी दी है, ‘वरुण को मोहित सूरी का काम बहुत पसंद है। मोहित ने अपनी फिल्म का बेसिक आइडिया वरुण को सुनाया है और उन्हें वो पसंद भी आया है। यह एक एक्शन पैक्ड लव स्टोरी होगी। इस तरह की फिल्में वरुण धवन ने पहले नहीं की हैं। कोरोना महामारी के बाद वरुण धवन अपनी फिल्मों को लेकर बहुत चूजी हो गए हैं। वरुण ने मोहित सूरी को आइडिया पर काम करने को कहा है और स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद दोनों आगे की चीजें डिस्कस करेंगे।’

मोहित सूरी इन दिनों एक विलेन रिटर्न्स की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसका ऐलान हो चुका है। इसे खत्म करने के बाद वो वरुण धवन के साथ अपनी अगली फिल्म शुरू कर सकते हैं। फिल्म कब तक फ्लोर पर जाएगी, यह साफ नहीं है लेकिन सूत्र ने बताया है कि मोहित और वरुण अगले साल के किसी महीने में काम शुरू करेंगे।

वरुण धवन इतने दिनों में भेड़िया और जुग जुग जियो खत्म करेंगे और फिर मोहित सूरी की फिल्म फ्लोर पर जाएगी। वैसे आप वरुण धवन को एक्शन अवतार में देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।