Viral Video: शॉर्ट्स-बनियान में मंदिर पहुंचे Varun Dhawan, वीडियो को देख भड़के लोग; सरेआम लगाई एक्टर को फटकार!

Varun Dhawan फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज से पहले मंदिर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उनका दर्शन वाला वीडियो सामने आया, वो सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल होने लगे हैं.

शॉर्ट्स और बनियान में मंदिर पहुंचे वरुण धवन

Varun Dhawan Viral Video: वरुण धवन (Varun Dhawan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं. जल्द ही ये मूवी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है ऐसे में वो इसके प्रमोशन में जी-जान से जुट गए हैं. इसी बीच उन्हें मुंबई के एक मंदिर में स्पॉट किया गया, जहां वो अपनी पिक्चर की सफलता के लिए भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके कपड़ों ने लोगों का मूड खराब कर दिया और अब एक्टर को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

क्या पहनकर मंदिर पहुंचे Varun Dhawan?

दरअसल, 'है जवानी तो इश्क होना है' एक्टर ने मंदिर जाने के लिए शॉर्ट्स (निक्कर) और सैंडो बनियान पहना था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल (Varun Dhawan Viral Video) हो रहा है. इस क्लिप में वरुण धवन को ग्रे कलर की बनियान और ऑलिव ग्रीन रंग का कच्छा पहने नजर आ रहे हैं. लेकिन एक्टर का मंदिर में इन कपड़ों में जाना नेटिजन्स को रास नहीं आया और उन्होंने वरुण को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

Varun Dhawan के लुक पर भड़के नेटजिन्स

वरुण धवन के इस वायरल वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'कम से कम मंदिर के लिए तो ढंग के कपड़े पहन लेते.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'प्रभु शर्ट तो पहन लेते, कुछ तो ढंग का पहन लेता तू मंदिर आया है...सिर्फ दिखाने के लिए जबरदस्त क्यों आते हो यार...' वहीं एक और यूजर ने गु्स्सा जाहिर करते हुए लिखा, 'इतने बकवास कपड़े पहनकर मंदिर गए हैं और अब आशीर्वाद मांग रहे हैं.' फिलहाल वरुण धवन का इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

कब रिलीज होगी 'है जवानी तो इश्क होना है'?

आपको बता दें कि, वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज डेट कई बार बदली जा चुकी है. पहले यह फिल्म 5 जून 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से क्लैश बचाने के लिए मेकर्स ने इसे प्रीपोन करके 22 मई कर दिया था. हालांकि, जब 'टॉक्सिक' की रिलीज आगे बढ़ गई, तो 'है जवानी तो इश्क होना है' के मेकर्स ने दोबारा अपनी पुरानी डेट यानी 5 जून को ही थिएटर्स में आने का फैसला किया.

View this post on Instagram A post shared by Voompla (@voompla)

फिल्म की एडवांस बुकिंग का क्या है हाल?

वहीं अगर बात करें फिल्म की एडवांस बुकिंग की तो ये 2 जून 2026, मंगलवार से शुरू हो चुकी है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में अभी तक करीब 4000 टिकटें बेच दी हैं. बिना ब्लॉक की गई सीटों के फिल्म ने 16.21 लाख रुपए का कलेक्शन किया है, जबकि ब्लॉक सीटों को मिलाकर यह आंकड़ा 95.54 लाख रुपए पहुंच चुका है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…