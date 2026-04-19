शूटिंग सेट पर वरुण तेज के साथ बड़ा हादसा, सर्जरी के बाद अस्पताल से एक्टर ने खुद शेयर किया अपडेट...

साउथ सिनेमा के मेगा स्टार वरुण तेज के फैंस के लिए पिछला कुछ समय काफी टेंशन से भरा रहा. वरुण अपनी आने वाली फिल्म के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. हालांकि, अब उनके चाहने वालों के लिए राहत भरी खबर यह है कि एक्टर की सर्जरी सफल रही है और वे तेजी से रिकवरी कर रहें हैं.
कैसे हुआ यह हादसा?
वरुण तेज इन दिनों अपनी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'भारी' की शूटिंग और तैयारियों में व्यस्त हैं. इस फिल्म में अपने किरदार के लिए वे वॉलीबॉल खेलने की प्रैक्टिस कर रहे थे. इसी प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई. घुटने की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया.
वरुण ने खुद दिया हेल्थ अपडेट
जैसे ही सर्जरी पूरी हुई, वरुण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए अपने करोड़ों फैंस को अपनी सेहत की जानकारी दी. उन्होंने एक इमोशनल नोट शेयर करते हुए लिखा कि "मेरे प्रति चिंता जताने और समर्थन देने वाले हर व्यक्ति का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. मेरा ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है. फिलहाल मेरा पूरा ध्यान रिकवरी और आराम पर है, ताकि मैं दोबारा दोगुनी ताकत के साथ काम पर लौट सकूं. मैं अपनी मेडिकल टीम का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा बेहतरीन मार्गदर्शन किया."
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— Varun Tej Konidela (@IAmVarunTej) April 18, 2026
परिवार और फैंस कर रहें दुआएं
वरुण के हेल्थ को लेकर सबसे पहले उनकी बहन और एक्ट्रेस निहारिका कोनिडेला ने जानकारी शेयर की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि वरुण डॉक्टरों की निगरानी में हैं और परिवार को उनके जल्द स्वस्थ होने की पूरी उम्मीद है. वरुण के परिवार के साथ फैंस भी एक्टर की सलामती की दुआ मांग रहें हैं.
वरुण तेज का करियर
साल 2014 में फिल्म 'मुकुंदा' से कदम रखने वाले वरुण तेज ने पिछले 12 सालों में 'फिदा', 'थोली प्रेमा' और 'F2' जैसी सुपरहिट फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी अगली फिल्म 'भारी' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है. आपको यह बता दें कि यह एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और वरुण इसके लिए काफी बदलाव कर रहे हैं. हालांकि इस चोट की वजह से फिल्म की शूटिंग फिलहाल रुक गई है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ हफ्तों के आराम के बाद वरुण फिर से सेट पर वापसी करेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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