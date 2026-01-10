ब्रेकअप रूमर्स के बीच पहली बार स्पॉट हुए वीर पहाड़िया, लोग बोले- 'ये तारा सुतारिया के बिना अधूरे हैं'

Veer Pahariya Spotted At Airport: वीर पहाड़िया को लेकर कहा जा रहा था कि उनका गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया के साथ ब्रेकअप हो गया है. इस बीच वह एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए हैं. उनका वीडियो वायरल होते ही यूजर्स कमेंट कर रहे हैं.

बॉलीवुड स्टार्स वीर पहाड़िया (Veer Pahariya) और तारा सुतारिया (Tara Sutaria) बीते कुछ दिनों से चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल, दोनों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया है. हालांकि, वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया की तरफ से ब्रेकअप को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है. इसी बीच वीर पहाडिया एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट हुए हैं. तारा सुतारिया संग ब्रेकअप की अफवाहों के बीच वीर पहाड़िया पहली बार नजर आए हैं. उनको देखते ही पैप्स ने उन्हें कैमरे में कैद किया है. वीर पहाड़िया का वीडियो वायरल होते ही यूजर्स कमेंट कर रहे हैं.

वीर पहाड़िया के वीडियो पर आए ये कमेंट

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा गया है कि तारा सुतारिया के साथ ब्रेकअप के बाद वीर पहाड़िया का पहली बार पब्लिक में स्पॉट हुए हैं. वीरा पहाड़िया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'दोनों प्यारे हैं, ऐसा ना हो.' एक यूजर ने लिखा है, 'ये तारा सुतारिया के बिना अधूरे हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'क्या वीर-तारा को पता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है?' एक यूजर ने लिखा है, 'पैप्स ने इनका ब्रेकअप करवा ही दिया.'

TRENDING NOW

तारा सुतारिया ने कही थी ये बात

बताते चलें कि बीते दिनों एक वीडियो सामने आया था, जिसमें देखा जा सकता है कि तारा सुतारिया रैपर और सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में पहुंची थीं. इस दौरान एपी ढिल्लों ने तारा सुतारिया को स्टेज पर किस किया था और कॉन्सर्ट में वीर पहाड़िया भी मौजूद थे. इसके बाद उनके ब्रेकअप की खबरें आने लगी. वहीं, इसके बाद तारा सुतारिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि अफवाहों, एडिटिंग और पैसे लेकर पीआर करने वाले कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्यारा और सच की जीत होती है.

तारा-वीर ने 2025 में रिश्ते पर लगाई थी मोहर

गौरतलब है कि साल 2025 में तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. वर्क फ्रंट की बात करें तो तारा सुतारिया साउथ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में काम करते नजर आएंगी. ये फिल्म 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वहीं, वीर पड़ाड़िया ने साल 2025 में फिल्म 'स्काई फोर्स' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more