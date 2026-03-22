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रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस देख गदगद हुए दिग्गज एक्टर अनुपम खेर, सरेआम की तारीफ, वायरल हुआ रिएक्शन

बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली 'धुरंधर 2' अब दिग्गजों का दिल जीत रही है. दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने रणवीर सिंह की एक्टिंग को सलाम करते हुए उन्हें आज के दौर का सबसे बेहतरीन कलाकार बताया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 22, 2026 5:13 PM IST

रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस देख गदगद हुए दिग्गज एक्टर अनुपम खेर, सरेआम की तारीफ, वायरल हुआ रिएक्शन
dhurandhar 2

सिनेमाघरों में इन दिनों सिर्फ एक ही नाम की गूंज है 'धुरंधर 2'. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया है, बल्कि इसने क्रिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों को भी अपना कायल बना लिया है. फिल्म की सफलता का आलम यह है कि इसे रणवीर के करियर की अब तक की सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस माना जा रहा है. लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है दिग्गज एक्टर और एक्टिंग गुरु अनुपम खेर का वो रिएक्शन, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

अनुपम खेर का कॉम्प्लीमेंट

फिल्म देखने के बाद अनुपम खेर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने रणवीर की कलाकारी की गहराई पर दिल खोलकर बात की. उन्होंने बेहद ईमानदारी से कहा, "मैं एक एक्टिंग टीचर हूं और किसी के काम को सलाम करने में मुझे वक्त लगता है, लेकिन रणवीर, तुमने कमाल कर दिया है." अनुपम खेर ने आगे बताया कि फिल्म में रणवीर की बॉडी लैंग्वेज, उनके भीतर का वह दबा हुआ गुस्सा और आंखों में छिपा दर्द इतना सच्चा था कि कुछ सीन्स देखकर वह खुद भावुक हो गए. एक मंझे हुए कलाकार से ऐसी बारीकी वाली तारीफ मिलना किसी भी एक्टर के लिए नेशनल अवॉर्ड से कम नहीं है.

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रणवीर ने झुकाया सिर

अपने आदर्श और इंडस्ट्री के इतने बड़े सीनियर से मिली इस शाबाशी ने रणवीर सिंह को भी इमोशनल कर दिया. रणवीर ने बेहद विनम्रता के साथ इस तारीफ को स्वीकार किया और जवाब में लिखा, "सर, आपकी यह सराहना मेरे लिए क्या मायने रखती है, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता. मैं आपकी ही फिल्मों और कला को देखकर बड़ा हुआ हूं. आपको मेरा सादर प्रणाम."

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गुरु-शिष्य का रिश्ता हुआ वायरल

बात यहीं खत्म नहीं हुई, रणवीर के सम्मान को देखकर अनुपम खेर ने एक और दिल जीतने वाली बात कह दी. उन्होंने रिप्लाई किया कि अब वह खुद रणवीर की एक्टिंग से इंस्पायर हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैंस इस म्युचुअल रिस्पेक्ट को देखकर काफी खुश हैं. फैंस का कहना है कि जब अनुपम खेर जैसा पारखी इंसान किसी को बेस्ट कह दे, तो समझो फिल्म ने वाकई इतिहास रच दिया है.

एक्टिंग की नई मिसाल बनी फिल्म

सिर्फ ट्रेड एक्सपर्ट्स ही नहीं, बल्कि आम जनता भी मान रही है कि 'धुरंधर 2' में रणवीर ने अपने किरदार में जान फूंक दी है. उनके इमोशन्स और स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म को महज एक एक्शन ड्रामा से ऊपर उठाकर एक इमोशनल मास्टरपीस बना दिया है. बात करें फिल्म के कलेक्शन की तो फिल्म ने महज 3 दिन में दुनियाभर में 500 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म के इस सक्सेस ने हर किसी को हैरान कर दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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