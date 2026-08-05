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Pradeep Rawat Death: प्रदीप रावत के निधन से सदमे में इंडस्ट्री, आज होगा दिग्गज अभिनेता का अंतिम संस्कार

‘लगान’ और ‘गजनी’ जैसी फिल्मों से मशहूर हुए दिग्गज एक्टर प्रदीप रावत का 74 वर्ष की आयु में कैंसर से लंबी जंग के बाद निधन हो गया. मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया. 

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By: Shreya Pandey | Published: August 5, 2026 1:21 PM IST
Pradeep Rawat Death: प्रदीप रावत के निधन से सदमे में इंडस्ट्री, आज होगा दिग्गज अभिनेता का अंतिम संस्कार

प्रदीप रावत के निधन से सदमे में इंडस्ट्री

भारतीय सिनेमा जगत से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. ‘लगान’ और ‘गजनी’ जैसी कल्ट फिल्मों में अपने दमदार और प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ने वाले अभिनेता प्रदीप रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे. लगभग 74 वर्ष की आयु में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लंबी और कठिन जंग लड़ने के बाद उन्होंने आखिरकार अंतिम सांस ली. उनके इस तरह अचानक दुनिया से जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में गहरा सन्नाटा और शोक की लहर दौड़ पड़ी है. उनके निधन की खबर मिलते ही सिनेमा प्रेमियों और साथी कलाकारों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की है.

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यशपाल शर्मा ने दी निधन की जानकारी

दिवंगत अभिनेता प्रदीप रावत के निधन की दुःखद खबर उनके साथ फिल्म ‘लगान’ में स्क्रीन शेयर कर चुके एक्टर यशपाल शर्मा ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर शेयर की. आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में बनी ऐतिहासिक फिल्म ‘लगान’ के दिनों को याद करते हुए यशपाल ने बेहद भावुक पोस्ट लिखा. उन्होंने फिल्म में निभाए गए उनके किरदारों का जिक्र करते हुए लिखा कि हमारे ‘लगान’ के देवा और ‘गजनी’ के खलनायक अब हमारे बीच नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.

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इसके साथ ही, यशपाल शर्मा ने एक्टर के अंतिम संस्कार से जुड़ी जानकारी भी फैंस के साथ शेयर की. उन्होंने बताया कि मुंबई में आज 5 अगस्त को दोपहर 2 बजे दिवंगत अभिनेता के अंतिम दर्शन होंगे और उसके बाद रीति-रिवाजों के साथ उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा.

अभिनेता अनूप सिंह हुए भावुक

प्रदीप रावत के निधन से केवल उनके पुराने सह-कलाकार के साथ नई पीढ़ी के कलाकार भी गहरे सदमे में हैं. अभिनेता अनूप सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रदीप रावत के साथ बिताए गए अपने शानदार पलों को याद करते हुए एक बेहद मर्मस्पर्शी पोस्ट शेयर की. अनूप ने दिवंगत अभिनेता के साथ अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि प्रदीप जी सिर्फ एक मंझे हुए कलाकार ही नहीं थे, बल्कि असल जिंदगी में भी वे उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा रहे हैं.

अनूप ने अपने बताया कि बचपन में उन्होंने टीवी पर प्रदीप रावत को ‘अश्वत्थामा’ के किरदार में देखा था और तब से वे उनके अभिनय के कायल हो गए थे. बड़े होने पर उन्हें ‘गजनी’ में उनके शानदार काम ने प्रभावित किया. आगे चलकर उन्हें ‘अचारी अमेरिका यात्रा’ में उनके बेटे का और ‘धर्मरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज’ में उनके विरोधी का किरदार निभाने का सौभाग्य मिला. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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