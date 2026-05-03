दिग्गज एक्टर Sudesh Kumar का 95 साल की उम्र में निधन, 60 के दशक में की थी कई यादगार फिल्में...

60 के दशक के मशहूर एक्टर सुदेश कुमार (सुदेश धवन) का 1 मई को 95 साल की उम्र में निधन हो गया. सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, अपनी अंतिम इच्छा के अनुसार वे घर लौट आए थे, जहां उन्होंने शुक्रवार को आखिरी सांस ली. उनकी पत्नी जया धवन ने बताया कि परिवार ने घर पर ही उनके लिए मेडिकल यूनिट तैयार की थी, लेकिन वे जिंदगी की जंग हार गए.
सुदेश कुमार का जन्म 1931 में पेशावर (अब पाकिस्तान) में हुआ था. आजादी से पहले ही उनका परिवार मुंबई आ गया था. एल्फिंस्टन कॉलेज से साइंस ग्रेजुएट सुदेश के पिता चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश की आंखों में एक्टिंग के सपने थे. उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में खास पहचान बनाई और कई यादगार फिल्मों का हिस्सा रहे.
सुदेश कुमार का फिल्मी सफर कपूर खानदान से उनके पुराने और करीबी रिश्तों के साथ शुरू हुआ था. पृथ्वीराज कपूर के दूर के रिश्तेदार होने के नाते, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करते ही उनके थिएटर ग्रुप को जॉइन कर लिया. उनके करियर की शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर के निर्देशन में बनी 'पैसा' (1957) प्रमुख थी.
शुरुआत में छोटे-मोटे रोल करने के बाद सुदेश कुमार को 1959 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'छोटी बहन' से असली पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने 'भरोसा', 'गृहस्थी' और 'खानदान' जैसी कई सफल फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाई. हालांकि, साल 1961 में आई रोमांटिक एक्शन ड्रामा 'सारंगा' उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इस फिल्म ने उन्हें रातों-रात लीड स्टार बना दिया.
70 के दशक में सुदेश कुमार ने एक्टिंग के साथ-साथ प्रोडक्शन में भी कदम रखा और वहां भी खूब कामयाबी बटोरी. बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने 'मन मंदिर', 'उलझन', 'बदलते रिश्ते' और 'जान हथेली पे' जैसी कई सुपरहिट फिल्में दीं. पर्दे के आगे हो या पर्दे के पीछे, सुदेश कुमार ने सिनेमा जगत में अपनी एक अलग और अमिट छाप छोड़ी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.