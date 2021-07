दिग्गज एक्ट्रेस Surekha Sikri का दिल का दौरा पड़ने से निधन, ब्रेन स्ट्रोक के बाद लंबे वक्त से बीमार थीं 75 वर्षीय 'दादी सा'

शुक्रवार का दिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बुरी खबर लेकर आया। शुक्रवार को बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी (Surekha Sikri) का निधन हो गया है। वे 75 साल की थीं और सुबह 8.30 बजे सुरेखा ने आखिरी सांस ली। उनके निधन का कारण कार्डिएक फेलियर बना। शुक्रवार सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे स्वर्ग सिधार गईं। उनके निधन की खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया है। बीते 10 दिन में फिल्म इंडस्ट्री को लगा ये दूसरा बड़ा झटका है।

सुरेखा सीकरी के परिवार मीडिया को एक्ट्रेस के निधन की जानकारी दी है। पिछले साल सुरेखा को दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था और उसके बाद से ही वे बीमार चल रही थीं। शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से वे हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में चली गईं। सुरेखा सीकरी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में एक्टिंग की बारीकियां सीखीं। उन्हें तीन बार नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया। सुरेखा को फिल्म 'तमस', 'मम्मो' और 'बधाई हो' के लिए 3 बार नेशनल अवॉर्ड मिला था। उन्होंने कई सारी फिल्में और टीवी सीरियल्स किए लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान टीवी सीरियल 'बालिका वधू' में उनके किरदार दादी सा ने दिलाई।

Mumbai: Three-time national award-winning veteran actress Surekha Sikri passes away following a cardiac arrest earlier this morning. She was 75 years old. pic.twitter.com/QSumOrKECb

