दिग्गज सिंगर Asha Bhosle को आया कार्डियक अरेस्ट, ब्रीच कैंडी अस्पताल में जिंदगी की लड़ रही हैं 'सुरों की मलिका'

Asha Bhosle: दिग्गज गायिका आशा भोसले को लेकर एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है.

Asha Bhosle Cardiac Arrest: दशकों से अपनी सुरीली आवाज और गानों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली भारत की लेजेंड्री सिंगर आशा भोसले (Asha Bhosle) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि, दिग्गज गायिका को 11 अप्रैल 2026 शनिवार को कार्डियक अरेस्ट (Asha Bhosle Cardiac Arrest) आया, जिसके बाद आनन-फानन में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल (Breech Candy Hospital) में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उनका इलाज इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट (ICU) में चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है, लेकिन अभी तक अस्पताल या परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

हालांकि, जैसे ही इस बात की खबर पैपराजी को मिली वो तुरंत अस्पताल के बाहर पहुंचे और फैंस को आशा भोसले (Asha Bhosle) की हेल्थ से जुड़ी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इस खबर से दीदी के फैंस काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है.

10 साल की उम्र में पहली बार गाया था गाना

8 सिंतबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में एक मराठी परिवार में जन्मी आशा भोसले (Asha Bhosle Birthday) अपनी संगीत विरासत और वर्सेटाइल सिंगिंग के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने महज 10 साल की उम्र में पहली बार मराठी फिल्म 'माझा बाल' का 'चला चला नव बाला' गाना गाया था. वहीं हिंदी फिल्मों में उन्होंने साल 1948 में आई फिल्म 'चुनरिया' के गाने से कदम रखा था. आपको जानकर हैरानी होगी की 92 साल की उम्र (Asha Bhosle Age) तक आशा दीदी ने 20 से ज्यादा भाषाओं में 12000 से ज्यादा गाने गा चुकी हैं.

अपने नाम कर चुकी हैं ये खिताब

दिग्गज गायिका आशा भोसले ने संगीत की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया है. वो अपने नाम सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर चुकी हैं. आशा दीदी ने अपने करियर में अनगिनत हिट गाने दिए हैं, जिसके लिए म्यूजिक इंडस्ट्री उनकी हमेशा आभारी रहेगी. बता दें कि, साल 2000 में आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. वहीं साल 2008 में आशा भोसले को पद्म विभुषण अवॉर्ड से नवाजा गया था.

Asha Bhosle से जुड़ी ये बात नहीं जानते ज्यादा लोग

आशा भोसले के मोस्ट पॉपुलर गानों की बात करें तो इसमें, 'पिया तू अब तो आजा', 'ये मेरा दिल', 'दिल चीज क्या है', 'इन आंखों की मस्ती...' और 'रंगीला रे' जैसे कई गाने शामिल हैं, लेकिन आशा दीदी की एक और बात है, जिसके बारे में शायद ही उनके फैंस को मालूम हो वो ये कि, सुरों की मल्लिका ने सिर्फ गायिकी ही नहीं बल्कि, एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था और उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के लिए खूब सराहा भी गया था. बता दें कि, आशा भोसले ने साल 2013 में आई फिल्म 'माई' से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था.

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महेश कोडियाल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आशा भोसले के साथ-साथ पद्मिनी कोल्हापुरे और राम कपूर भी लीड रोल में नजर आए थे. हालांकि, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी. 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी 'माई' ने भारत में लगभग 7.55 लाख के आसपास थी. सी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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