3 Idiots 2: क्या विक्की कौशल होंगे '3 इडियट्स' के सीक्वल का हिस्सा? इस नए किरदार से पलटेगी कहानी की दिशा!

3 Idiots Sequel Update: बेहतरीन फिल्मों और शानदार एक्टिंग के साथ-साथ समाज को प्रेरित करने वाले विषयों पर फिल्में बनाने के लिए जानें जाने वाले एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) की साल 2009 में आई कॉमेड-ड्रामा फिल्म '3 इडियट्स' (3 Idiots) को शायद ही ऐसा कोई हो जिसने न देखी हो. ये एक फिल्म नहीं बल्कि एक मोमेंट थी. 17 साल पहले रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था. वहीं हाल ही में मेकर्स ने इसके सीक्वल की अनाउंसमेंट कर फैंस को बड़ा तोहफा दिया. जिसके बाद से ही दर्शकों की नजर फिल्म से जुड़ी हर अपडेट्स पर टिकी हुई है, इसी बीच '3 इडियट्स' के सीक्वल (3 Idiots Sequel) की कास्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है.
दरअसल, ऐसी अफवाहें हैं कि 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, 'राजी' और 'सैम बहादुर' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' के सीक्वल का हिस्सा होंगे. दरअसल, अपने बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' के प्रमोशन के दौरान आमिर खान ने बताया था कि, फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी '3 इडियट्स 2' पर एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं. इस फिल्म की कहानी में इतने सालों बाद उन्हीं पुराने और मशहूर किरदारों की दुनिया को फिर से दिखाया जाएगा. जिसके बाद अब इसकी कास्ट को लेकर खबर आई है.
पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विक्की कौशल पहले भी राजकुमार हिरानी के साथ 'संजू' और 'डंकी' जैसी फिल्मों में काम किया है और जब उनसे '3 इडियट्स 2' के बारे में बात की गई तो उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि, विक्की कौशल का किरदार आमिर खान और बाकी कलाकारों यानी रैंचों, फरहान और राजू की तिकड़ी के साथ एक नई और इमोशनल कहानी लेकर आएगा. जिससे साफ है कि फिल्म की कहानी को एक नई दिशा मिलेगी.
सूत्रों के मुताबिक, 'विक्की कौशल आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं और वह एक ऐसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसकी पॉपुलैरिटी आज भी बहुत ज्यादा है. विक्की, आमिर और हिरानी के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं और विक्की ने 'चौथे इडियट' का किरदार निभाने के लिए ओरल हामी भर दी है. फिलहाल, फिल्म के बाकी कलाकारों के साथ समय और तारीखों का तालमेल बिठाना अभी बाकी है.'
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हालांकि, अभी तक विक्की कौशल या फिल्म के मेकर्स की तरफ से अभी तक एक्टर के '3 इडियट्स' के सीक्वल में शामिल होने की कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की गई है.
इस मचअवेटे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए आमिर खान ने बताया कि, यह सीक्वल मूल फिल्म की घटनाओं के लगभग एक दशक बाद रैंचो, फरहान और राजू की लाइफ को दिखाएगा. आमिर खान ने बताया था कि, इसका कॉन्सेप्ट पहले से ही बेहद खास है. उन्होंने कहा, 'यह काफी अलग है, इशमें पहली फिल्म वाला ही ह्यूमर है और यह उन किरदारों के 10 साल बाद की जिंदगी पर आधारित है.' मालूम हो कि, साल 2009 में रिलीज हुई '3 इडियट्स' में आर. माधवन, शरमन जोशी और करीना कपूर खान की बेहतरीन मंडली थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…