करियर की शुरुआत में रिजेक्शन का सामना करने पर Vidya Balan ने कहा, 'मैं रो-रो कर सो...' Vidya Balan on facing Rejection In her Career: बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन (Vidya Balan) ने भी शुरुआती करियर में रिजेक्शन का सामना किया है। हाल ही में दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे वो रात में रोते-रोते सो जाती थीं।