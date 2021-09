Vidyut Jammwal and Nandita Mahtani Secretly Engaged: बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) ने मशहूर फैशन डिजाइनर नंदिता महतानी (Nandita Mahtani) के साथ सगाई कर ली है। मीडिया में चल रही अफवाहों के बाद 'कमांडो 2' एक्टर ताज महल के सामने नंदिता को प्रपोज किया है। यह अनुमान लगाया गया है कि अभिनेता ने एक चमकदार हीरे की अंगूठी के साथ नंदिता को प्रपोज किया है। इस अंगूठी को सामने आई फोटोज में साफ देखा जा सकता है। हालांकि विद्युत् और नंदिता में से किसी ने भी इस सगाई को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। Also Read - Entertainment News of The Week: Sidharth Shukla के निधन पर मीडिया कवरेज से भड़के सितारे, तो क्या Vidyut Jammwal ने रयूमर्ड गर्लफ्रेंड से कर ली सगाई?

विद्युत जामवाल और नंदिता महतानी इस फोटो में एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आ रहा हैं। फैंस के बीच अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या सच में ये कपल एक दूसरे को डेट कर रहा है? अभिनेता सोशल मीडिया पर अपनी फिल्मों के बीटीएस वीडियो साझा करने में काफी सक्रिय हैं। वहीं नंदिता अपने सोशल मीडिया अकाउंट इतनी एक्टिव नहीं रहती हैं। जैसे ही अभिनेता ने एक निर्माता के रूप में अपनी नई यात्रा शुरू की, उन्होंने उन्हें बधाई दी उन्होंने लिखा, 'बधाई हो वी! आपको और टीम को सफलता, प्यार और शुभकामनाएं।' विद्युत जामवाल ने भी रिप्लाई देते हुए कहा, 'थैंक यू नंदी बेबी।'

ताज महल के सामने खड़े हुए विद्युत जामवाल और नंदिता महतानी स्टाइलिश आउटफिट में नजर आ रहे हैं। जहां नंदिनी ने फ्लोरल पेंसिल स्कर्ट के साथ व्हाइट क्रॉप्ड टॉप पहना था, वहीं विद्युत् ने बैगी कार्गो बॉटम्स के साथ व्हाइट हुडी कैरी की हुई है। वर्कफ्रंट की बात करें, तो विद्युत जामवाल 'खुदा हाफिज 2' की शूटिंग कर रहे हैं। उनका प्रोडक्शन हाउस एक्शन हीरो फिल्म्स, जो अपने पहले प्रोडक्शन वेंचर के रूप में आईबी 71 का निर्माण करेगा।