Vidyut Jammwal ने जलती मोमबत्तियों से धोया अपना चेहरा! वीडियो देख उड़े फैंस के होश, बोले- 'आग लगा...'

Vidyut Jammwal Video: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपने एक्शन और स्टंट्स के लिए जाने वाले एक्टर विद्युत जामवाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे.

Vidyut Jammwal Viral Video: बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक जब भी एक्शन हीरोज की बात होती है, तो इसमें सबसे पहला नाम विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) का आता है. विद्युत सिर्फ अपनी एक्टिंग और एक्शन के लिए नहीं बल्कि स्टंट के लिए भी जाने जाते हैं. लेकिन उन्होंने अब ऐसा कुछ किया है, जिसे देखकर आपका दिल कांप उठेगा. एक्टर का एक वीडियो (Vidyut Jammwal Video) इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें वह कुछ ऐसा करते नजर आ रहे हैं, जो कमजोर दिल वाले लोग शायद ही देख पाएं. उनका यह वीडियो देखकर उनके फैंस भी हैरान हो गए हैं और उन्हें एक्टर (Vidyut Jammwal Viral Video) की चिंता सताने लगी है.

Vidyut Jammwal ने किया रूह कंपाने वाला स्टंट

विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal Instagram) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह एक ऐसा खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी. वीडियो में एक्टर एक स्टेज पर नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां वो जो करते हैं वह देखना हर किसी के बस की बात नहीं है. दरअसल, वीडियो में विद्युत को अपने चेहरे पर जलती हुई मोमबत्तियों का मोम डालते हुए देखा जा सकता है.

Vidyut Jammwal का स्टंट देख टेंशन में आए फैंस

वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि, विद्युत (Vidyut Jammwal Video) अपने दोनों हाथों में मोटी-मोटी दो मोमबत्तियां लेते हैं और फिर उसके फिघले हुए मोम को अपनी आंखों के ऊपर डालते हैं. क्लिप में अपने फेवरेट एक्टर को ऐसा करते देख फैंस न सिर्फ हैरान हैं बल्कि, वह विद्युत की स्किन को लेकर भी टेंशन में आ गए हैं.

कैप्शन में लिखी खास बात

इस वीडियो को इंस्टा पर पोस्ट करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'प्राचीन कलारी पयट्टू और योग का सम्मान करते हुए, जो हमें सीमाओं को पार करने की शक्ति देते हैं. मोमबत्ती का मोम और आंखों पर बंधी पट्टी, योद्धा भावना का प्रमाण!' जैसे ही एक्टर का यह वीडियो सामने आया वैसे ही एक्टर की को-स्टार रही अदा शर्मा ने समेत तमाम यूजर्स ने इसपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया.

विद्युत के स्टंट पर अदा शर्मा ने कही ये बात

विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) के इस वीडियो पर अदा शर्मा ने रिएक्ट करते हुए लिखा, 'आग लगा दी स्टेज पर और अपने आप पर भी.' एक यूजर ने लिखा, 'जी विद्युत सर, योग ही है जो सीमाओं को पार करने में मदद करता है...चेहरे पर मोम डालना पूरी तरह से सीमाओं को आगे बढ़ाने का काम है, यह साहस का प्रदर्शन है, साथ ही दर्द सहने की क्षमता का भी. विद्युत सर आपको सलाम.' एक्टर के इस वीडियो पर ऐसे ही तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.

