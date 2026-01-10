बिना कपड़ों के नजर आया बॉलीवुड का ये एक्टर, वीडियो देख लोग बोले- 'ऐसी भी क्या मजबूरी थी?'...

Bollywood Actor Video: बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक पॉपुलर एक्टर को बिना कपड़ों के नजर आने पर ट्रोल किया जा रहा है. इस अभिनेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सिनेमा की दुनिया के जाने-माने अभिनेता विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) अपनी जबरदस्त फिटनेस के लिए फैंस के बीच मशहूर हैं. वह आए दिन अपने वीडियोज शेयर करते हैं, जिसमें खुद को लेकर उनका कड़ा अनुशानस देखने को मिलता है. अब विद्युत जामवाल ने अपने एक लेटेस्ट वीडियो से लोगों का ध्यान खींचा है. दरअसल, वह बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़ते नजर आए. विद्युत जामवाल का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है. वहीं, तमाम यूजर्स ने एक्टर को ट्रोल किया है. आइए देखते हैं कि वीडियो में क्या है?

विद्युत जामवाल का वीडियो हुआ वायरल

विद्युत जामवाल ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते है कि एक्टर पेड़ पर चढ़ते नजर आ रहे हैं और चौंकाने वाली बात ये है कि उन्होंने एक भी कपड़ा भी नहीं पहना हुआ है. उनके बिना कपड़े के बदन को छिपाने के लिए इमोजी का इस्तेमाल किया गया है. विद्युत जामवाल के इस वीडियो के साथ लिखा है, 'एक कलारीपयट्टू प्रैक्टिशनर के तौर पर मैं साल एक बार सहज की प्रैक्टिस करता हूं. सहज का मतलब है अपनी वास्तविक स्टेट में वापस आकर प्रकृति से जुड़ना और उसके करीब आना है. वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो सहज आपके शरीर से कई न्यूरोरिसेप्टर्स, प्रोप्रियोरिसेप्टर्स और सेंसर फीडबैक को बढ़ाने का काम करता है. इससे मेंटल फोकस बढ़ाने में मदद मिलती है.'

विद्युत जामवाल के वीडियो पर आए ये कमेंट

विद्युत जामवाल के इस वीडियो पर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक्टर के फैंस उनकी फिटनेस और उनके काम की तारीफ कर रहे हैं लकिन उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा है, 'ऐसी भी क्या मजबूरी थी?' एक यूजर ने लिखा है, 'टार्जन भी पत्ते पहन लेता है.' एक यूजर ने लिखा है, 'इसकी क्या जरूरत पड़ गई?' एक यूजर ने लिखा है, 'अलग दिखाने के लिए जानबूझकर ऐसा करता है.' बताते चलें कि एक्टर के लिए पहला मौका नहीं है जब वह बिना कपड़ों के नजर आए हैं. वह अक्सर इस तरह से वीडियोज और फोटोज शेयर करत रहते हैं. विद्युत जामवाल के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'मद्रासी' में नजर आए थे. अब विद्युत जामवाल की पाइपलाइन में अमेरिकन फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

