शादी के बाद विजय और रश्मिका ने किया रिसेप्शन का ऐलान, फैंस से की सेफ सेलिब्रेशन की गुजारिश...

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है. फैंस जिस पल का सालों से इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार आ ही गया. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाले इस प्यारे कपल ने एक निजी समारोह में अपने करीबियों की मौजूदगी में सात फेरे लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है. आपको बता दें कि रश्मिका और विजय ने 26 फरवरी को उदयपुर में शादी की है. इस शादी को सेलेब्स ने दो रीति रिवाज से पूरा किया. सेलेब्स की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहीं हैं. इस शादी को विजय और रश्मिका ने एकदम सादगी से निभाया है.
4 मार्च को हैदराबाद में होगा ग्रैंड रिसेप्शन
शादी के बाद, अब बारी है एक आलीशान रिसेप्शन की. विजय और रश्मिका ने आधिकारिक तौर पर एलान किया है कि 4 मार्च को हैदराबाद में एक शानदार रिसेप्शन पार्टी दी जाएगी. इस खबर के बाहर आते ही फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है, लेकिन कपल ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक खास अपील भी की है.
सिर्फ इनवाइटेड मेहमानों के लिए होगी एंट्री
यह रिसेप्शन पूरी तरह से एक इनविटेशन-ओनली इवेंट होने वाला है. यानी, इसके लिए बेहद चुनिंदा लोगों को ही न्योता भेजा गया है. इस पार्टी में तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे शामिल होंगे. फिल्म सितारों के अलावा राजनीति और प्रशासन जगत की कुछ जानी-मानी हस्तियां भी इस जश्न का हिस्सा बनेंगी. कपल ने बताया कि क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी शादी है और इसे लेकर लोगों में बहुत क्रेज है, इसलिए सुरक्षा इंतजामों को और भी कड़ा कर दिया गया है. पुलिस और स्थानीय प्रशासन की सलाह के बाद गेस्ट लिस्ट को छोटा रखा गया है, ताकि भीड़भाड़ न हो और कार्यक्रम शांति से निपट सके. वेन्यू के अंदर उन्हीं को जाने दिया जाएगा जिनके पास आधिकारिक इनविटेशन कार्ड होगा.virosh
फैंस के लिए भावुक अपील
विजय और रश्मिका अपने फैंस के प्यार की कद्र करते हैं, और उन्होंने इसके लिए सबका शुक्रिया भी अदा किया. लेकिन साथ ही उन्होंने एक गुजारिश भी की है. उन्होंने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और बिना इनविटेशन कार्ड के वेन्यू पर न आएं. उनका कहना है कि वे भीड़भाड़ की वजह से किसी भी अनहोनी या अव्यवस्था से बचना चाहते हैं. कपल ने वादा किया है कि वे अपने फैंस के लिए बहुत जल्द अपनी इस खुशी को शेयर करने का कोई दूसरा और बेहतर तरीका ढूंढेंगे, जहां सब शामिल हो सकें. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
