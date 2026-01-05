रोम से लौटे Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna, एयरपोर्ट पर दिखी खास बॉन्डिंग, फिर तेज हुई शादी की चर्चाएं

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna Video: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वजह है दोनों की न्यू ईयर वेकेशन से वापसी. रोम में नए साल की छुट्टियां मनाने के बाद ये पॉपुलर कपल भारत लौट आया है और एयरपोर्ट पर दोनों को एक साथ स्पॉट किया गया, जिसके बाद फैंस के बीच एक्साइटमेंट और कयासों का दौर फिर शुरू हो गया है.
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना लंबे समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हालांकि, दोनों ने कभी भी खुलकर अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनके साथ दिखने, वेकेशन और बॉन्डिंग की तस्वीरें अकसर फैंस को इशारे दे जाती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला.
एयरपोर्ट पर दिखा स्टाइलिश अंदाज
रोम से लौटते वक्त एयरपोर्ट पर दोनों बेहद स्टाइलिश और कूल लुक में नजर आए. विजय देवरकोंडा ने ब्लैक जींस, ब्लैक हाईनेक और ब्लैक लेदर जैकेट कैरी की थी. सिर पर कैप और चेहरे पर मास्क लगाए विजय काफी हैंडसम लग रहे थे. वहीं, रश्मिका मंदाना ग्रे प्लाजो पैंट, ब्लैक जैकेट और व्हाइट हाईनेक में सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक में दिखीं. आंखों पर चश्मा और चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए रश्मिका का लुक भी काफी पसंद किया जा रहा है. दोनों साथ-साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते नजर आए, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया.
रोम वेकेशन ने बढ़ाए थे कयास
इससे पहले न्यू ईयर के मौके पर विजय और रश्मिका ने सोशल मीडिया पर अपनी-अपनी तस्वीरें शेयर की थीं. दिलचस्प बात ये रही कि दोनों ने साथ में कोई फोटो पोस्ट नहीं की, लेकिन लोकेशन एक ही थी रोम. तस्वीरों के बैकग्राउंड और आसपास के नजारों को देखकर फैंस ने तुरंत पहचान लिया कि दोनों एक ही जगह वेकेशन मना रहे हैं. विजय की कुछ तस्वीरों में पीछे एक लड़की की झलक भी दिखी, जिसे फैंस ने रश्मिका बताया. इसके बाद से ही दोनों के साथ होने की चर्चाएं तेज हो गई थीं.
शादी की खबरों ने पकड़ा जोर
पिछले साल अक्टूबर में विजय और रश्मिका की सगाई की खबरें सामने आई थीं. हालांकि, उस वक्त दोनों ने इसपर चुप्पी साध रखी थी, किसीने कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन बाद में विजय की टीम ने मीडिया से बताया था, कि सगाई की खबर सही है. इसी के साथ बताया गया था, कि दोनों फरवरी 2026 में शादी कर सकते हैं. अब फैंस को 26 फरवरी का बेसब्री से इंतजार है, हालांकि कपल या फैमिली की तरफ से इसपर अभी तक कोई बात नहीं की गई है.
अपने-अपने काम में दोनों बिजी
वर्क फ्रंट की बात करें, तो रश्मिका मंदाना फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' में नजर आई थीं, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो वो शाहिद कपूर और कृति सेनन के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आएंगी. वहीं विजय देवरकोंडा की आखिरी रिलीज 'द किंगडम' रही है और अब वह 'राउडी जनार्धना' में नजर आने वाले हैं.
फिलहाल, रोम से वापसी के बाद एयरपोर्ट पर दिखी विजय-रश्मिका की बॉन्डिंग ने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है और उनकी शादी को लेकर फैंस की एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है.
