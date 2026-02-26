ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की तेलुगु शादी सम्पन्न, अब इस रीति-रिवाज से दोबारा ब्याह करेंगे VIR...

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की तेलुगु शादी सम्पन्न, अब इस रीति-रिवाज से दोबारा ब्याह करेंगे VIROSH, जानें दूसरी वेडिंग का टाइम

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना तेलुगु रीति-रिवाजों से शादी के बंधन में बंध चुके हैं. इस शादी के बाद दोनों सेलेब्स कोडवा' परंपरा के अनुसार भी शादी करेंगे. आइए जानते हैं कि विजय और रश्मिका कोडवा तरीके से कब शादी करेंगे.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 26, 2026 12:15 PM IST

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की तेलुगु शादी सम्पन्न, अब इस रीति-रिवाज से दोबारा ब्याह करेंगे VIROSH, जानें दूसरी वेडिंग का टाइम
rashmika and vijay photo

साउथ सिनेमा के सबसे पसंदीदा कपल, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, अब ऑफिशियली एक-दूसरे के हो चुके हैं. 26 फरवरी 2026 की सुबह उदयपुर में तेलुगु रीति-रिवाजों के साथ दोनों ने शादी रचाई और हमेशा के लिए पति-पत्नी बन गए. 36 साल के विजय और 29 साल की रश्मिका मंदाना की इस वेडिंग का इंतजार फैंस पिछले कई सालों से कर रहे थे. हालांकि, शादी का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है. अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक ही शादी होगी, तो आप गलत हैं. चलिए जानते हैं इस कपल की डबल वेडिंग और उनकी अनोखी रस्मों के बारे में.

क्रिकेट और पूल वॉलीबॉल वाली शादी

इस शादी की सबसे मजेदार बात यह रही कि यह कोई बोरिंग रस्मों वाली शादी नहीं थी. 24 फरवरी से ही जश्न शुरू हो गया था, लेकिन इसमें सिर्फ हल्दी और मेहंदी नहीं, बल्कि ढेर सारा खेल-कूद भी शामिल था. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के परिवारों के बीच एक क्रिकेट मैच हुआ. वहीं सेलेब्स ने दोस्तों के साथ पूल वॉलीबॉल का आनंद लिया. शादी के शुरुआती फंक्शन में एक्ट्रेस ने जबरदस्त डांस किया. और अब दोनों ने एक रस्म से शादी कर ली. फैंस को अभी भी उनकी शादी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार है.

तेलुगु शादी के बाद अब होगी कोडवा वेडिंग

तेलुगु शादी के बाद, आज यानी 26 फरवरी की शाम को दूसरी शादी होने जा रही है. बताया जा रहा है कि यह शादी शाम को 4 बजे से शुरु होगी. यह शादी रश्मिका मंदाना के होमटाउन यानी कर्नाटक के कोडगु (कूर्ग) क्षेत्र की 'कोडवा' परंपरा के अनुसार होगी. कोडवा शादियां को स्थानीय भाषा में 'मंगला' कहते हैं. आम हिंदू शादियों से बिल्कुल अलग होती हैं. इस शादी में न तो कोई ब्राह्मण पंडित होता है और न ही अग्नि के चारों ओर फेरे लिए जाते हैं. यहां परिवार के बड़े-बुजुर्ग ही शादी की रस्मों को पूरा करवाते हैं. वे पवित्र दीपक के सामने पूर्वजों और देवी कावेरी (कावेरी अम्मा) को याद कर जोड़े को आशीर्वाद देते हैं.

कब तक आ सकती हैं फोटोज

शादी में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी होने की वजह से अभी तक कोई भी तस्वीर लीक नहीं हो पाई है. वहीं विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी की कोई भी फोटो शेयर नहीं की है. खबरें हैं कि कपल अपनी कोडवा वेडिंग पूरी करने के बाद ही रात तक सोशल मीडिया पर अपनी शादी का पहला ऑफिशियल लुक शेयर करेगा. तब तक फैंस को इंतजार करना पडे़गा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Vijay Deverakonda And Rashmika Vijay Deverakonda And Rashmika Latest News Vijay Deverakonda And Rashmika Wedding