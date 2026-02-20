ENG हिन्दी
Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी में परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर, जानिए कैसे छावनी बनेगा वैडिंग वैन्यू?

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna roped in an international security agency: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर लगातार बड़े अपडेट आ रहे हैं. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अपनी शादी को छावनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 20, 2026 2:23 PM IST

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna roped in an international security agency: रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) इस समय अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. खबर है कि 26 फरवरी को रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की तो शादी का कार्ड तक वायरल हो चुका है. हालांकि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अब तक भी अपनी शादी को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है. इसी बीच इन दोनों की शादी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हो रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो किसी के लिए भी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में जाना इतना भी आसान नहीं होने वाला है. इंडिया टूड की एक रिपोर्ट की मानें तो रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी शादी को बहुत प्राइवेट रखना चाहते हैं. यही वजह है जो रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी की सिक्योरिटी एक विदेशी एजेंसी को दे दी है.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को है इस बात का डर?

अब ये तो हर कोई जानता है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कितने गंभीर रहते हैं. साउथ का ये कपल नहीं चाहता है कि इन दोनों की शादी की रस्मों की तस्वीरें किसी भी तरह से फैंस के बीच लीक हों. यही वजह है जो रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का सिक्योरिटी पर पूरा फोकस है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का वेन्यू उम्मीद से ज्यादा बड़ा है. ऐसे में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते.

रश्मिका-विजय में बैन हुआ फोन

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा तो अपनी शादी की सिक्योरिटी को लेकर इतने गंभीर हैं कि उन्होंने फोन पर ही पाबंदी लगा दी है. शादी में आने वाला कोई भी मेहमान रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा क साथ अपने फोन से फोटो नहीं ले पाएगा. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने इस बात का पूरा इंतजाम कर रखा है. गौरतलब है कि साउथ का ये कपल सालों से एक दूसरे के साथ है. एक दूसरे को डेट करने के बाद भी दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं. बहुत ही मुश्किल से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को साथ देखा जाता है. हाल ये है कि इन दोनों के साथ होने का कयास फैंस को ही लगाना पड़ता है. ऐसे में भला रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी शादी की प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए बने रहिए बॉलीवुडलाइफ के साथ...

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
