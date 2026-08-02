एक्टर बनने से पहले विजय वर्मा संग हुई थी गंदी हरकत, बताया- 'मुझे गलत तरीके से छुआ'

Vijay Varma Modelling Days Experience: विजय वर्मा अपनी अदाकारी के दम पर काफी लोकप्रिय अभिनेता बन चुके हैं. उन्होंने खुलासा किया है कि एक्टर बनने से पहले उनके साथ गंदी हरकत हुई थी और वह निराश हो गए थे.

विजय वर्मा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात होते ही दिमाग में ग्लैमर और स्टाइल के विचार आने लगते हैं. लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे ऐसा अंधेरा भी है, जिसने कई सितारों को डराया है. फिल्म और टीवी से जुड़ी कई एक्ट्रेसेस खुलासा किया है उनका कास्टिंग काउच से सामना हो चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गंदगी की छींटे ना सिर्फ एक्ट्रेस पर पड़े हैं बल्कि कई एक्टर भी इसकी चपेट में आ चुके हैं. बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा (Vijay Varma) ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनके साथ एक बार गंदी हरकत हुई थी और उनका मन खराब हो गया था. आइए जानते हैं कि विजय वर्मा ने क्या बताया था.

विजय वर्मा संग मॉडल को-ऑर्डिनेटर ने किया गंदा व्यवहार

पॉपुलर स्टार विजय वर्मा ने इंडस्ट्री में अच्छी पहचान बनाई है लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया है. उन्होंने बताया है कि एक्टिंग से पहले वह मॉडलिंग में हाथ आजमा रहे थे तब उनके साथ गंदी हरकत हुई थी. एक मॉडल को-ऑर्डिनेटर ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और वह काफी ज्यादा निराश हो गए थे. विजय वर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया, 'मैंने हैदराबाद में मॉडल बनने की कोशिश की थी, बस छोटे लेवल पर शौकिया तौर पर काम किया. इस दौरान मेरी मुलाकात एक मॉडल को-ऑर्डिनेटर से हुई. वो मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगा, जैसे छूने की कोशिश करने लगा. मैंने कहा- भाई, ये क्या है? तुम क्या कर रहे हो? मैं काफी निराश हो गया था. जब आप नए होते हैं तो आप बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं. फिर मैंने सोचा कि मुझे इसका सीधे तौर पर सामना करना चाहिए. अगर एक्टिंग में ही काम करना है, जो मैं करना चाहता हूं, तो मुझे ये करना ही होगा.'

विजय वर्मा ने एफटीआईआई से की है पढ़ाई

विजय वर्मा ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी एक्टिंग जर्नी आसान नहीं रही है. एक्टर ने कहा, 'मैं हैदराबाद के एक थिएटर स्कूल में गया था और मैंने कहा एक्टिंग सीखना चाहता हू्ं. लेकन उन्होंने मुझे लेने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि इसके लिए कमिटमेंट और डेडिकेशन की जरूरत होती है. ये कोई ऐसा काम नहीं है, जिसे आप दो दिन करेंगे और फिर छोड़ देंगे.' बताते चलें कि इसके बाद विजय वर्मा ने एफटीआईआई में एडमिशन लेने का प्लान बनाया था. पहली बार यहां भी एडमिशन नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने दूसरी बार फिर कोशिश की और उनका एफटीआईआई में एडमिशन हो गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.