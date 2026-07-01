Vijaya Mehta Passes Away: थिएटर और पैरेलल सिनेमा की रीढ़ मानी जाने वाली दिग्गज फिल्ममेकर और एक्ट्रेस विजया मेहता (Vijaya Mehta) अब हमारे बीच नहीं रहीं. 91 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. विजया बाई सिर्फ एक डायरेक्टर या एक्टर नहीं थीं, बल्कि वो एक पूरी संस्था थीं, जिन्होंने नाना पाटेकर से लेकर अनुपम खेर जैसे कई बड़े कलाकारों के हुनर को तराशा था. उनके निधन की खबर आते ही पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. अनुपम खेर (Anupam Kher), शबाना आजमी और भारती अचरेकर जैसे दिग्गजों ने नम आंखों से अपनी इस 'गुरु' को याद किया है और बताया है कि कैमरे के पीछे रहने वाली यह महिला असल जिंदगी में कितनी कमाल की इंसान थी.
दिग्गज डायरेक्टर और एक्ट्रेस विजया मेहता (Vijaya Mehta Death News) के निधन की जानकारी एक्टर विजय केनकरे ने दी है. अभिनेता ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, 'प्यार से 'बाई' कही जाने वाली विजया मेहता ने मंगलवार को साउथ मुंबई स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली. केनकरे ने बताया कि, 'उनका निधन रात करीब 9:30-10 बजे हुआ. मुझे उनकी बेटी से उनके निधन की सूचना मिली. यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है. वह मेरी गुरु थीं.' केनकरे ने आगे कहा, 'वह बेहतरीन निर्देशकों में से एक थीं, वह प्योरिस्ट और बेहद सजग थीं. वह सचमुच महान थीं.'
जैसे ही विजया मेहता के निधन की खबर सामने आई फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी. सेलेब्स उन्होंने नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अनुपम खेर ने भावुक श्रद्धांजलि देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मशहूर फिल्ममेकर और थिएटर की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, विजया मेहता के निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ है. वह भारत के सबसे बेहतरीन थिएटर कप्तानों में से एक थीं, एक लाजवाब फिल्ममेकर थीं और इन सबसे बढ़कर, एक बेहद शानदार इंसान थीं.
उन्होंने आगे लिखा, 'मुझे विजया बाई के साथ 'राव साहेब' और 'पेस्तनजी' जैसी फिल्मों में काम करने का सौभाग्य मिला था. उस समय तक मैं कुछ फिल्में कर चुका था और मुझे लगता था कि मैं एक्टिंग के बारे में थोड़ा-बहुत तो जानता ही हूं, लेकिन उनके साथ की गई हर एक रिहर्सल ने मुझे यह एहसास कराया कि इस कला का समंदर कितना विशाल है. उनके ज्ञान, इंसानी बर्ताव को समझने की उनकी कला और उनकी गजब की संवेदनशीलता के आगे मैं खुशी-खुशी फिर से एक स्टूडेंट बन गया. उन्होंने अपना ज्ञान कभी किसी पर थोपा नहीं, बल्कि उसे बहुत खूबसूरती से फैलाया. उन्होंने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई, बल्कि वह आपके काम के स्तर को ऊंचा उठा देती थीं. उनका अनुशासन शालीनता से लिपटा था, उनकी गर्मजोशी में विनम्रता थी और उनकी बुद्धिमानी में एक कमाल की सादगी थी.
एक्टर ने आगे लिखा, 'मौत की सबसे क्रूर बात यह है कि खबर सुनने के कुछ ही पलों के भीतर, हमें उस इंसान के बारे में 'था' या 'थी' कहकर बात करनी पड़ती है, जिससे हम बेहद प्यार करते हैं. दिमाग को जो बात पता चलती है, दिल उसे स्वीकार करने में बहुत ज्यादा समय लेता है. थैंक यू विजया बाई... आपकी दरियादिली, आपके प्यार और आपके मार्गदर्शन के लिए. हम जैसे कई लोगों को यह याद दिलाने के लिए आपका शुक्रिया कि एक्टिंग सिर्फ परफॉर्म करना नहीं है… बल्कि यह जिंदगी को समझना है. आप हमेशा उन अनगिनत कलाकारों, डायरेक्टर्स और स्टूडेंट्स के दिलों में जिंदा रहेंगी जिनकी जिंदगियों को आपने छुआ है.
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आपको बता दें कि, विजया मेहता के साथ अनुपम खेर ने फिल्म 'राव साहेब' (1985) और 'पेस्तनजी' (1988) में काम किया था और खास बात ये है कि, दोनों ही फिल्में नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं.
विजया मेहता का परिवार पहले से ही फिल्मी चकाचौंध से घिरा हुआ था. उनकी चाची नलिनी जयवंत और उनकी कजिन बहनें तनूजा और नूतन बॉलीवुड की बड़ी स्टार्स थीं. इसके बावजूद वो स्टारडम के पीछे नहीं भागती थीं. उन्होंने बाद में दिग्गज एक्ट्रेस दुर्गा खोटे के बेटे हारिन खोटे से शादी की थी हालांकि, कुछ समय बाद हारिन का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने फारुख मेहता से शादी की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…