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Vikram Bhatt ने जेल में बिताए 70 दिन, फिल्ममेकर से कैदी करते थे ये डिमांड

Vikram Bhatt Jail Experience: फिल्ममेकर विक्रम भट्ट एक विवाद के चलते जेल गए थे और दो महीने से ज्यादा समय कैदियों के बीच रहे. उन्होंने जेल में अपना अनुभव बताया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 7, 2026 3:10 PM IST
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विक्रम भट्ट के जेल में ऐसा बर्ताव हुआ था.

पॉपुलर फिल्ममेकर विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) को इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक अजय मुर्डिया की दिवंगत पत्नी इंदिरा मुर्डिया की बायोपिक से जुड़े विवाद में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उन्होंने उदयपुर जेल में 70 दिन बिताए थे. अब विक्रम भट्ट ने अपने जेल के अनुभव के बारे में बात की है. उनके लिए जेल का अनुभव काफी दर्द भर रहा है. विक्रम भट्ट ने सिद्धार्थ कनन के साथ बात करते हुए बताया, 'मैं 60-80 कैदियों के साथ एक ही बैरक में रह रहा था. लेकिन मुझे वहां अलग ही भारत देखने को मिला. मुझे समझ आया कि असली दोस्ती क्या होती है. 'वो लोग मुझे काम करने नहीं देते थे. वो मेरे लिए खाना लाते थे और मेरे कपड़ों का ध्यान रखते थे. वो मुझे भीष्म पितामह कहकर बुलाते थे और कहते थे कि आप बस यहां बैठिक और हमें कोई हॉरर कहानी सुनाइए. रोजाना रात करीब 60-65 लोग इकट्ठा हो जाते थे और मुझसे कहानियां सुनाने को कहते थे.'

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विक्रम भट्ट की जेल में तबीयत हो गई थी खराब

विक्रम भट्ट ने बताया कि जेल में कैदियों के अलावा जेल प्रसाशन ने काफी सहयोग किया है. उन्होंने बताया,' जब मेरी तबीयत खराब थी तब भी जेल प्रसाशन ने मेरा बहुत साथ दिया. जिन लोगों से आप दयालु होने की उम्मीद नहीं करते, असल में वो सबसे ज्यादा मददगार निकले. मैंने वहां जिंदगीभर के लिए कुछ दोस्त बनाए क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा की. दो लोग मेरे दोनों तरफ सोते थे ताकि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा सके. जबकि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया था. उन्होंने मुझमें ऐसा क्या देखा और मेरी इतनी परवाह क्यों करते थे, यह तो सिर्फ भगवान ही जानता है. विक्रम भट्ट ने आगे बताया कि जेल में रहते हुए उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वह एक बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से उनके जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द रहता है. जेल के अंदर कड़ाके ठंड और सोने के ठीक इंतजाम नहीं थे. दिसंबर और जनवरी की ठंड में जमीन में चटाई बिछाकर सोना पड़ा था. जिसके चलते उनकी तबीयत और बिगड़ गई. जेल में मैं लगभग मरने लगा था.'

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भगवान के करीब आए विक्रम भट्ट

फिल्मेकर ने इंटरव्यू के दौरान बताया, 'जेल में मुझे पीलिया (जॉन्डिस) हो गया था और लगातार प्रशासन से कह रहा था कि मुझे अस्पताल ले जाएं. रात में ठंड के कारण मुझे इतना तेज बुखार आता था कि मेरी बैरक के लोग मुझे अपने कंबल दे देते थे. इसके बावजूद कांपता रहता था. मैंने अधिकारियों से अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो वो कहते थे कि कल या परसों. मेरे साथ के कैदी भी उनसे कहते थे कि मैं बहुत बीमार हूं लेकिन अधिकारियों का कहना था कि उनके पास पर्याप्त गार्ड नहीं है और इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने होंगे. तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे कभी अस्पताल नहीं ले जाएंगे. इसलिए मैंने वही करना शुरू किया जो पहले पीलिया होने पर किया था. मैंने पूरी तरह से तेल-मसालों वाला खाना बंद कर दिया और सिर्फ चने, पानी और फलों के सहारे रहने लगा. ऐसा करने के बाद मैं धीरे-धीरे ठीक होने लगा. मैंने बहुत प्रार्थना की और इस अनुभव की वजह से मैं भगवान के बहुत करीब आ गया.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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