Vikram Vedha Remake: Hrithik Roshan और Saif Ali Khan के पसीने छुड़ाएगा ये धांसू स्टार !!

Danish Akhtar Saifi to rope in Hrithik Roshan and Saif Ali Khan's film: बॉलीवुड फिल्म स्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा रीमेक (Vikram Vedha Remake) इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) में इस फिल्म में अब एक और दमदार सितारे की एंट्री हो चुकी है। सामने आ रही ताजा खबरों की मानें तो इस फिल्म में दानिश अख्तर एक अहम किरदार निभाने वाले हैं। इस बारे में खुद एक्टर ने ही कंफर्म किया है। जिन्हें जानकारी नहीं हैं उन्हें बता दें कि दानिश अख्तर (Danish Akhtar Saifi ) टीवी के एक बड़े सितारे हैं। वो 6 बार हनुमान के किरदार में लोगों का दिल जीत चुके हैं। अब वो बॉलीवुड की ओर रुख कर रहे हैं। जिससे बाद दानिश अख्तर के फैंस में खलबली मचने लगी हैं। Also Read - Hrithik Roshan की 200 करोड़ी Vikram Vedha Remake में हुई इस हसीना की एंट्री!!

आज तक की एक रिपोर्ट की मानें तो खुद दानिश अख्तर ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वो इस फिल्म का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि वो पहली बार सैफ अली खान और ऋतिक रोशन जैसे बड़े सितारों के साथ काम करने वाले हैं। जिसे लेकर वो बेहद एक्साइटेड हैं। फिल्म में दानिश अख्तर एक गैंगस्टर का किरदार निभाने वाले हैं। दानिश अख्तर ने बताया कि वो फिल्म में एक गैंग के लीडर का किरदार निभाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनके जैसे लोग जो बिहार से मुंबई तक का सफर एक्टर बनने के लिए तय करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है।

गायत्री पुष्कर ही करेंगे फिल्म डायरेक्ट

फिल्म स्टार दानिश अख्तर ने बताया है कि इस फिल्म को भी ओरिजनल तमिल फिल्म के ही निर्देशक गायत्री-पुष्कर डायरेक्टर करेंगे। दिलचस्प बात ये है कि हिंदी में रीमेक होने वाली इस फिल्म का भी नाम विक्रम वेधा ही रखा जा रहा है। इस बारे में भी दानिश अख्तर ने ही मीडिया पोर्ट्ल को जानकारी दी है। तो क्या आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। Also Read - Hrithik Roshan Upcoming Movies: Inshallah और Fighter सहित इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस के किंग बनेंगे Hrithik Roshan, देखें पूरी लिस्ट