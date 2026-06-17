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4 बार क्राइम का शिकार हुआ Vikrant Massey का परिवार, पत्नी के साथ हुआ बड़ा फ्रॉड; सुनकर उड़ जाएंगे होश!

Vikrant Massey हाल ही में अपनी अपकमिंग सीरीज Pritam And Pedro के प्रमोशन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ हुए 4 बार साइबर क्राइम का चौंकाने वाला खुलासा किया.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 17, 2026 1:49 PM IST
4 बार क्राइम का शिकार हुआ Vikrant Massey का परिवार, पत्नी के साथ हुआ बड़ा फ्रॉड; सुनकर उड़ जाएंगे होश!

विक्रांत मैसी का शॉकिंग खुलासा

Vikrant Massey Reveals Cyber Fraud: आजकल ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) की खबरें तो आम हैं, लेकिन जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी इसका शिकार बनता है, तो सब हैरान रह जाते हैं. इसी कड़ी में फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' फेम एक्टर विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. विक्रांत ने बताया कि उनकी फैमिली भी इसका शिकार हो चुकी है. एक्टरने ने हैरान कर देने वाला खुलासा करते हुए बताया कि, साइबर क्रिमिनल्स ने उनके और उनके परिवार को एक-दो बार नहीं, बल्कि पूरे 4 बार अपना निशाना बनाया है.

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पत्नी के बैंक अकाउंट से उड़े पैसे, इंस्टा भी हुआ हैक

दरअसल, विक्रांत मैसी (Vikrant Massey Web Sereis) अपनी आने वाली सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' (Pritam And Pedro) के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे थे. यह सीरीज साइबर क्राइम पर ही बेस्ड है. इसी दौरान अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए विक्रांत ने कहा, 'यह मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दो बार हैक हुआ, फेसबुक अकाउंट भी एक बार हैक हो चुका है. इतना ही नहीं, मेरी पत्नी के बैंक अकाउंट से भी दो बार धोखाधड़ी से पैसे उड़ाए जा चुके हैं.'

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साढ़ू के पिता भी हुए ठगी के शिकार

एक्टर (Vikrant Massey News) ने आगे बताया कि हाल ही में उनके परिवार के एक और सदस्य उनके साढ़ू यानी उनकी भाभी के पिता भी इस ऑनलाइन स्कैम के जाल में फंस गए थे. इसके बाद एक्टर को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे की मदद लेनी पड़ी, जिन्होंने इस मामले को सुलझायाॉ. इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जब विक्रांत अपनी आपबीती सुना रहे थे, तभी वहां मौजूद एक्टर अरशद वारसी ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मजेदार चुटकी ली. अरशद ने हंसते हुए कहा, 'लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही बार किया था!' यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हंस पड़े.

क्या है 'प्रीतम एंड पेड्रो' सीरीज?

वहीं इवेंट में विक्रांत मैसी ने अपनी इस नई सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' (Pritam And Pedro) के बारे में बात करते हुए कहा कि, यह शो एक ऐसे टॉपिक पर है जिससे आज के डिजिटल जमाने में हर कोई जुड़ा हुआ है. हम सब कभी न कभी, सीधे या उलटे तरीके से साइबर क्राइम का शिकार बनते ही हैं. बता दें कि इस शो में विक्रांत मैसी 'मार्टिन' नाम के एक विलेन Antagonist का रोल प्ले कर रहे हैं, जो आम विलेन्स जैसा बिल्कुल नहीं है.

कब और कहां होगी रिलीज?

इस इवेंट में राजकुमार हिरानी, अरशद वारसी, मोना सिंह और सिंगर श्रेया घोषाल जैसे कई बड़े सितारे मौजूद थे. आपको बता दें कि यह धमाकेदार सीरीज (Pritam And Pedro) 3 जुलाई को JioHotstar पर रिलीज होने जा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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