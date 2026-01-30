ENG हिन्दी
Govinda के अफेयर और तलाक की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन, कहा- 'मैं मामी से...'

Govinda-Sunita Ahuja Relationship: गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर अक्सर खबरें आ रही हैं. अब एक्टर के भांजे ने मामा-मामी के रिलेशनशिप को लेकर रिएक्शन दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 30, 2026 5:22 PM IST

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) कई साल फिल्मी दुनिया से दूरी बनाए हुए हैं. हालांकि, वह काफी समय से अपने निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. दरअसल, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) की तरफ से अफेयर को लेकर इशारा किया गया था. यहां तक कि दोनों के तलाक की खबरें भी काफी चर्चा में रहीं. इसी बीच गोविंदा के भांजे और एक्टर विनय आनंद (Vinay Anand) ने अपने मामा और मामी के बीच से आ रही खबरों को लेकर रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि विनय आनंद ने क्या कहा है.

विनय आनंद ने मामा-मामी के रिश्ते पर दिया रिएक्शन

विनय आनंद ने बताया, 'मैं मामा के संपर्क में हूं और उनसे हाल ही में मुलाकात हुई है. मैं कभी-कभी मामी को फोन कर लेता हूं लेकिन उनसे थोड़ा डरता हूं. अगर उन्होंने मामा की वाट लगा रखी है कि तो मैं कहीं गिनती में नहीं आऊंगा. कौन रिस्क लेगा.' मामा-मामी के रिश्ते पर रिएक्शन देते हुए विनय आनंद ने कहा, भगवान ना करे. अगर किसी रिश्ते का टूटना लिखा है तो उसे कौन रोक सकता है. अभी तक चल रहा है तो शायद ईश्वर चाहते हैं कि ऐसा ना हो और मैं भी यही चाहता हूं. विनय आनंद ने बताया, मैंने इस बारे में मामा से बात की थी तो वह बोले 'ये कठिन दौर है.' मैं प्रार्थना करता हूं कि ये गुजर जाए, क्योंकि अपने पार्टनर से अलग होने का दर्द काफी ज्यादा हो सकता है.

विनय आनंद ने की मामा-मामी के बीच सब ठीक होने की दुआ

विनय आनंद ने मामी सुनीता आहूजा की तरफ से मामा गोविंदा के अफेयर के इशारे को लेकर कहा, 'मैंने मामा से पूछा था कि ऐसा कुछ है क्या? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है. मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी मामी गलता है. उन्हें कुछ तो महसूस हुआ होगा. अब सिर्फ माम ही उन्हें मना सकते हैं. मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके बीच सब ठीक हो जाए.' बताते चलें कि सुनीता आहूजा के द्वारा पति गोविंदा के अफेयर के इशारे पर एक्टर ने बीते दिनों बात की थी. गोविंदा का कहना था कि उनके परिवार के खिलाफ साजिश की जा रही है. गौरतलब है कि गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी. दोनों के एक बेटी टीना आहूजा और और एक बेटा यशवर्धन आहूजा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

