रणबीर कपूर की 'रामायण' पर विंदू दारा सिंह का बड़ा बयान, मेकर्स को बताया क्यों फिल्म के लिए खड़ी हो सकती है मुश्किल

दारा सिंह के बेटे विंदू दारा सिंह ने 4000 करोड़ के बजट वाली फिल्म 'रामायण' के मेकर्स को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने रणबीर कपूर की एक्टिंग और फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स पर पूरा भरोसा जताया है लेकिन उन्होंने मेकर्स को बड़ी सलाह दी है.

भारतीय टेलीविजन के इतिहास में हनुमान का नाम आते ही दिमाग में दारा सिंह की छवि आती है. अब उनके बेटे विंदू दारा सिंह ने नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की 4000 करोड़ी फिल्म 'रामायण' के टीजर पर अपनी बेबाक राय रखी है. विंदू ने फिल्म की भव्यता को तो सराहा है, लेकिन साथ ही मेकर्स को एक ऐसी चेतावनी दी है, जिसे पार करना फिल्म के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. ऐसे में रणबीर कपूर की 'रामायण' के टीजर पर विंदू दारा सिंह की टिप्पणी काफी मायने रखती है. हाल ही में एक इंटरव्यू में विंदू ने फिल्म की सफलता का वो सीक्रेट फॉर्मूला बताया है, जिसे अक्सर आज के मेकर्स भूल जाते हैं.

रामानंद सागर की रामायण का क्रेज

विंदू दारा सिंह ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि भारत के करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में रामानंद सागर की रामायण पूरी तरह से रची-बसी है. उन्होंने इसे एक सख्त नियम की तरह बताया. विंदू के अनुसार, "सागर साहब की रामायण ऐतिहासिक है और हमेशा नंबर वन रहेगी. अगर नमित मल्होत्रा की यह फिल्म उस सादगी और शुद्धता के साथ मेल खाती है, तभी यह रिकॉर्ड तोड़ पाएगी."

माॅर्डन राक्षस पर चेतावनी

फिल्म के टीजर में दिखाए गए कुछ सीन विशेषकर राक्षसों के डरावने और अलग लुक को लेकर विंदू ने चिंता जताई. उन्होंने मेकर्स को आगाह किया कि रामायण के साथ बहुत अधिक क्रिएटिव लिबर्टी लेना भारी पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि अगर पात्रों के चित्रण में बहुत ज्यादा ऊपर-नीचे किया गया, जैसा कि कुछ हालिया फिल्मों (आदिपुरुष) में देखा गया था, तो जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी. उनके मुताबिक, दर्शकों की आस्था के साथ खिलवाड़ फिल्म की असफलता की सबसे बड़ी वजह बन सकता है.

नमित मल्होत्रा की काबिलियत पर भरोसा

विंदू ने फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की तकनीकी समझ की जमकर तारीफ की. उन्होंने माना कि स्पेशल इफेक्ट्स और भव्यता के मामले में नमित को महारत हासिल है और टीजर में वह रिच लुक साफ नजर आ रहा है. लेकिन उनका साफ मानना है कि विजुअल्स कितने भी शानदार क्यों न हों लेकिन फिल्म का लुक पुरानी रामायण वाली ही होनी चाहिए.

रणबीर कपूर की अरुण गोविल से तुलना

भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर के कास्ट पर विंदू काफी उत्साहित दिखे. उन्होंने रणबीर की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि उनकी एक्टिंग हमेशा क्लास होती है. उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा, "अगर रणबीर ने इस फिल्म में अरुण गोविल जी की तरह सहज और सौम्य एक्टिंग की है, तो यह फिल्म सिनेमाघरों से उतरने वाली नहीं है." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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