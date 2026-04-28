अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे विनोद खन्ना, ओशो के भाई ने किया था खुलासा...

Vinod Khanna Death Anniversary: दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना की 27 अप्रैल को डेथ एनिवर्सरी है. एक्टर को लेकर ओशो के भाई ने एक बार हैरान करने वाला खुलासा किया था.

बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना (Vinod Khanna) का साल 2017 में निधन हो गया था. 27 अप्रैल यानी आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है. विनोद खन्ना ने कई हिट मूवीज में जबरदस्त अदाकारी से लोगों का ध्यान खींचा. उन्होंने इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया है. लेकिन एक समय वह अपने बेहतरीन करियर को छोड़कर अमेरिका में ओशो के आश्रम रजनीशपुरम में चले गए थे. वह आश्रम में माली का काम किया करते थे. जब विनोद खन्ना ने इंडस्ट्री को छोड़ा तो अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) तेजी से उभरकर सामने आए थे. अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी से विनोद खन्ना नफरत करते थे. इसका खुलासा ओशो के भाई ने किया था.

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