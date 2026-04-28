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अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे विनोद खन्ना, ओशो के भाई ने किया था खुलासा

Vinod Khanna Death Anniversary: दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना की 27 अप्रैल को डेथ एनिवर्सरी है. एक्टर को लेकर ओशो के भाई ने एक बार हैरान करने वाला खुलासा किया था.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 28, 2026 11:55 AM IST

अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे विनोद खन्ना, ओशो के भाई ने किया था खुलासा
ओशो के भाई ने विनोद खन्ना को लेकर ये बात कही थी.

बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना (Vinod Khanna) का साल 2017 में निधन हो गया था. 27 अप्रैल यानी आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है. विनोद खन्ना ने कई हिट मूवीज में जबरदस्त अदाकारी से लोगों का ध्यान खींचा. उन्होंने इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया है. लेकिन एक समय वह अपने बेहतरीन करियर को छोड़कर अमेरिका में ओशो के आश्रम रजनीशपुरम में चले गए थे. वह आश्रम में माली का काम किया करते थे. जब विनोद खन्ना ने इंडस्ट्री को छोड़ा तो अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) तेजी से उभरकर सामने आए थे. अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी से विनोद खन्ना नफरत करते थे. इसका खुलासा ओशो के भाई ने किया था.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Amitabh Bachchan Entertainment News Osho Vinod Khanna