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Monalisa के साथ सनोज मिश्रा ने की गंदी हरकत? Viral Girl ने लगाया यौन शोषण का आरोप, कहा- 'उसने मुझे दो बार...'

Monalisa ने जब से फरमान खान से शादी की है तभी से वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. इसी बीच वायरल गर्ल का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रही हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 25, 2026 1:54 PM IST

Monalisa के साथ सनोज मिश्रा ने की गंदी हरकत? Viral Girl ने लगाया यौन शोषण का आरोप, कहा- 'उसने मुझे दो बार...'
मोनालिसा ने सनोज मिश्रा पर लगाए यौन शोषण के आरोप

Monalisa Accuses Sanoj Mishra: महाकुंभ 2025 की वायरल गर्ल (Viral Girl) और 'द डायरी ऑफ मणिपुर' एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) इन दिनों अपनी फिल्म नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में वायरल गर्ल ने घरवालों के खिलाफ जाकर फरमान खान (Farman Khan) से शादी की थी, जिसके बाद से ही वो लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. इसी बीच मोनालिसा (Monalisa Accuses Sanoj Mishra) ने अपने डायरेक्टर सनोज मिश्रा बेहद गंभीर आरोप लगाया है.

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मोनालिसा ने फिर बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस

वायरल गर्ल मोनालिसा ने हाल ही में कोच्चि में अपने पति फरमान खान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए. मोनालिसा ने फिल्म इंडस्ट्री के अपने कड़वे एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा कि, जब ये सब उनके साथ हुआ तब वो नाबालिग थीं.

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'सनोज मिश्रा ने गलत तरीके से छुआ'

मोनालिसा ने प्रेस कॉन्प्रेंस में बताया कि, यह घटना फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' की शूटिंग के दौरान नेपाल और देहरादून जैसी जगहों पर हुई थी. उस वक्त उनकी उम्र 18 साल से कम थी. वायरल गर्ल ने आरोप लगाते हुए कहा कि, सेट पर सनोज मिश्रा ने कई बार उन्हें गलत तरीके से छुआ और बदतमीजी की. मोनालिसा का कहना है कि, जब उन्होंने यह बात अपने घरवालों को बताई, तो किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया क्योंकि, परिवार वाले उनकी पही फिल्म और उससे होने वाली कमाई के चक्कर में उनकी बात को अनसुना करते रहे.

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मोनालिसा ने सनोज मिश्रा पर लगाए ये गंभीर आरोप

आपको जानकर हैरानी होगी कि, कभी ठीक से किताब भी न पढ़ पाने वाली मोनालिसा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉक्सो एक्ट की बात करती दिखाई दीं. मोनालिसा ने कहा कि, जब उनके साथ ये घटना हुई थी, तब वो नाबालिग थीं इसलिए ये मामला पॉक्सो एक्ट के तहत आता है. वहीं कॉन्फ्रेंस के दौरान वायरल गर्ल को फूट-फूट कर रोने भी लगी और कहा कि, 'सनोज मिश्रा अच्छा इंसान नहीं है, उसने मुझे 10 बार छुआ है. मेरे घरवालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया मुझे पता है कि मुझपर क्या बीती है. मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए. उसने मुझे दो बार गलत तरीके से छुआ.'

सनोज मिश्रा ने मोनालिसा की शादी को बताया था 'लव जिहाद'

आपको बता दें कि, मोनालिसा ने सनोज मिश्रा पर ये आरोप उस वक्त लगाया है जब डायरेक्टर एक्ट्रेस की फरहान खान संग शादी को 'लव जिहाद' बताकर उनकी लाइफ में दखल दे रहे हैं. मोनालिसा ने बताया कि, उन्हें और उनके पति को लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से वे केरल से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं.

सनोज मिश्रा पर एक्शन लेंगी मोनालिसा

मोनालिसा ने अपने बयान में आगे कहा कि, उन्होंने अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन वो कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रही हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने के बारे में सोच रही हैं. उन्होंने सनोज मिश्रा पर ये भी आरोप लगाया है कि, वो असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विवाद खड़ा कर रहे हैं.

नहीं थम रहा धमकियों का सिलसिला

वहीं मोनालिसा ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि, वो अपने परिवार के दबाव से बचने के लिए घर छोड़कर भाग आई थीं, क्योंकि वो उनकी मर्जी के खिलाफ एक रिश्तेदार से उनकी शादी कराना चाहते थे. हाल ही में उन्होंने तिरुवनंतपुरम के एक मंदिर में पुलिस सुरक्षा के बीच फरमान खान के साथ शादी की है, लेकिन धमकियों का सिलसिला अभी भी बंद नहीं हुआ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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