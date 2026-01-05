ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
फिर छाईं वायरल गर्ल मोनालिसा, स्मार्थ मेहता संग Dil Jania का टीजर आउट, दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल

Dil Jania Teaser Out: वायरल गर्ल मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. अपनी मासूमियत और सादगी से लोगों के दिलों पर राज करने वाली मोनालिसा अब म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में हैं.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: January 5, 2026 1:01 PM IST

Dil Jania Teaser Out: वायरल गर्ल मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में छाई हैं. सोशल मीडिया पर रातों-रात सेंसेशन बनीं कत्थई आंखों वाली मोनालिसा भोसले अपनी मासूमियत और सादगी से लोगों के दिलों पर राज करती हैं, जो अब म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश में हैं. हाल ही में उनका नया रोमांटिक सॉन्ग 'दिल जानिया' का टीजर आउट हुआ है, जिसने आरिलीज होते ही इंटरनेट पर बवाल काट दिया है. इस गाने में मोनालिसा के साथ एक्टर स्मार्थ मेहता की जोड़ी दिखाई गई है और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने फैंस को खूब इंप्रेस किया है.

सामने आए टीजर में प्यार, मासूमियत और इमोशन्स का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिला. टीजर में दोनों की खूबसूरत जोड़ी दिखाई गई, जो सॉफ्ट और रोमांटिक माहौल के साथ कैमरे के सामने नजर आ रहे हैं, जिसमें मोनालिसा के एक्सप्रेशंस और स्मार्थ मेहता का चार्म फैंस को खूब पसंद आ रहा है. दोनों के बीच की रोमांटिक कैमिस्ट्री इतनी नैचुरल लग रही है कि फैंस इसे बार-बार देखने पर मजबूर हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर टीजर आउट होते ही कमेंट्स और शेयर की बाढ़ आ गई है.

इस गाने को अपनी आवाज दी है सिंगर लाइसल राय (Laisel Rai) ने, जिनकी सोलफुल सिंगिंग टीजर में ही दिल को छू जाती है. म्यूजिक और विजुअल्स का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि दर्शकों को पूरे गाने का बेसब्री से इंतजार होने लगा है. टीजर में दिखाए गए कुछ रोमांटिक सीन और बैकग्राउंड म्यूजिक यह साफ दिखाता है कि 'दिल जानिया' एक प्यारी सी लव स्टोरी को बयां करने वाला गाना है.
वायरल गर्ल मोनालिसा पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी फैन फॉलोइंग के चलते चर्चाओं में रही हैं. अब 'दिल जानिया' जैसे सॉन्ग से मोनालिसा ने अपने करियर को या मोड़ देने की ठान ली है. फैंस भी उनके इस नए अवतार को देखकर हैरान भी हैं, और उनकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं, कई यूजर्स ने तो उन्हें फ्यूचर की बड़ी स्टार भी बता दिया है.

वहीं, बात अगर स्मार्थ मेहता की करें, तो उन्होंने भी अपने लुक और परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया है. मोनालिसा के साथ उनकी जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. कुल मिलाकर 'दिल जानिया' का टीजर यह साबित करता है कि यह गाना रिलीज के बाद रोमांटिक सॉन्ग्स की लिस्ट में खास जगह बना सकता है. अब फैंस को पूरे गाने के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है.

