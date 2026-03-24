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'दीदी बोलते-बोलते बना लिया पत्नी', वायरल गर्ल मोनालिसा के चाचा ने शादी के 13 दिन बाद खोली मुस्लिम पति की पोल

महाकुंभ 2025 से चर्चा में आईं मोनालिसा भोसले और फरमान खान की शादी अब बड़े विवाद में बदल गई है. जहां परिवार इसे भाई-बहन के रिश्ते के साथ विश्वासघात और लव जिहाद बता रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 24, 2026 4:50 PM IST

'दीदी बोलते-बोलते बना लिया पत्नी', वायरल गर्ल मोनालिसा के चाचा ने शादी के 13 दिन बाद खोली मुस्लिम पति की पोल
monalisa

महाकुंभ 2025 की वायरल सनसनी मोनालिसा भोसले इन दिनों अपनी शादी को लेकर विवादों के में हैं. मुस्लिम युवक फरमान खान के साथ उनकी शादी ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दी है. मोनालिसा के चाचा विजय भोसले के हालिया बयानों ने इस मामले में घी डालने का काम किया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि फरमान खान पहले मोनालिसा को 'दीदी' कहकर बुलाता था. उनके अनुसार, दोनों के बीच पवित्र भाई-बहन का रिश्ता था, जिसे फरमान ने शादी में बदलकर परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

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चाचा ने लगाए ये गंभीर आरोप

चाचा ने फरमान पर धार्मिक छलावे का आरोप भी लगाया. उन्होंने बताया कि फरमान ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तिलक लगाकर और रुद्राक्ष धारण कर खुद को हिंदू रीति-रिवाजों के करीब दिखाया था. उनके अनुसार, यह परिवार का भरोसा जीतने की एक सोची-समझी साजिश थी. विजय भोसले का आरोप है कि फरमान ने रील्स और गानों के जरिए मोनालिसा को अपने झांसे में ले लिया. उन्होंने दावा किया कि फरमान अक्सर मोनालिसा से कहता था, "एक महीने की ट्रेनिंग में तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगी." परिवार का मानना है कि बड़े सपने दिखाकर मोनालिसा को इस रिश्ते के जाल में फंसाया गया है.

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धमकियां और सुरक्षा की अपील

दूसरी ओर, मोनालिसा और फरमान खान ने एक वीडियो जारी कर अपनी जान को खतरा बताया है. उन्होंने दावा किया है कि उन्हें काटने और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. मोनालिसा ने फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने और परिवार को भड़काने का ईमेल के जरिए आरोप लगाया है. इस नए जोड़े ने केरल सरकार और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, ताकि वे सुरक्षित रह सकें.

विवादों के कई पहलू

यह मामला अब सिर्फ पर्सनल नहीं रह गया है. इसमें लव जिहाद के आरोप, उम्र का विवाद, और धार्मिक पहचान छिपाने जैसे कई पहलू जुड़ हुए हैं. जहां एक ओर परिवार इसे साजिश बता रहा है, वहीं मोनालिसा इसे अपनी मर्जी और प्यार का नाम दे रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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