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प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट-अनुष्का, वृंदावन की गलियों में नंगे पैर पैदल चलते दिखा कपल, Video Viral

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाल ही में एक बार फिर वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में माथा टेका. नंगे पैर चलते 'विरुष्का' की सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 22, 2026 3:16 PM IST
प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट-अनुष्का, वृंदावन की गलियों में नंगे पैर पैदल चलते दिखा कपल, Video Viral

प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट-अनुष्का

क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं. बुधवार की सुबह यह पावर कपल भगवान श्रीकृष्ण की नगरी वृंदावन पहुंचा. वहां दोनों ने राधा केलि कुंज आश्रम जाकर पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया. सोशल मीडिया पर उनके इस दौरे के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

नंगे पैर दिखे विराट-अनुष्का

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि आश्रम के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों ने बेहद सादगी भरा रुख अपनाया. आम लोगों की नजर और भीड़ से बचने के लिए विराट और अनुष्का दोनों ने मुंह पर मास्क पहन रखा था. सबसे ज्यादा चर्चा उनके जमीन से जुड़े अंदाज की हो रही है. हाथ में प्रसाद लिए दोनों आश्रम की कीचड़ भरी सड़कों पर बिल्कुल नंगे पैर चलते नजर आए. अगर कपड़े और लुक की बात करें तो अनुष्का ने सफेद रंग का बहुत ही साधारण सलवार-सूट पहना हुआ था, वहीं विराट भी टी-शर्ट और पैंट में एकदम सिंपल लुक में दिखे. आश्रम परिसर में घूमते और दर्शन करते वक्त उनकी टीम के लोग भी उनके साथ मौजूद थे.

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लंदन में शिफ्ट होने के बाद भी बरकरार है भक्ति

रिपोर्ट्स की मानें तो विराट और अनुष्का अपने दोनों बच्चों वामिका और अकाय के साथ अब लंदन में बस चुके हैं. लेकिन विदेश में रहने के बावजूद उनका अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से लगाव बिल्कुल कम नहीं हुआ है. जब भी उन्हें मौका मिलता है, वे प्रेमानंद जी महाराज की शरण में जरूर पहुंचते हैं.

टेस्ट मैच से सीधे प्रेमानंद जी के आश्रम का सफर

हाल ही में 28 जून को लॉर्ड्स के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए विमेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान भी इस कपल को स्टैंड्स में टीम इंडिया को चीयर करते देखा गया था. मैच के दौरान विराट ब्राउन शर्ट और व्हाइट ट्राउजर में तो अनुष्का सिंपल ड्रेस में काफी कूल लग रही थीं. चाहे लॉर्ड्स का क्रिकेट स्टेडियम हो या वृंदावन की पावन गलियां, विराट और अनुष्का अक्सर अपनी सादगी से लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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