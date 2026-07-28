विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वर्सोवा में खरीदा आलीशान आशियाना, कीमत जान उड़ जाएंगे होश!

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने मुंबई के वर्सोवा में गोदरेज स्काईशोर प्रोजेक्ट के तहत 18.29 करोड़ रुपये में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है. इस लग्जरी फ्लैट के सौदे को 21 जुलाई 2026 को रजिस्टर्ड कराया गया.

अनुष्का शर्मा ने वर्सोवा में खरीदा आलीशान आशियाना

भारतीय क्रिकेट जगत के सुपरस्टार विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपनी संपत्ति में एक और शानदार आशियाना जोड़ लिया है. पावर कपल के रूप में पहचान रखने वाले इस जोड़े ने मुंबई के पॉश और सेलिब्रिटी-हब कहे जाने वाले वर्सोवा इलाके में एक बेहद आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है. प्रीमियम रियल एस्टेट बाजार में किए गए इस बड़े निवेश की चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है, क्योंकि यह जोड़ा अपनी लग्जरी और बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए हमेशा सुर्खियों में रहता है.

वर्सोवा में आलीशान आशियाना

प्रॉपर्टी दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विराट और अनुष्का ने अंधेरी पश्चिम के वर्सोवा क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठित 'गोदरेज स्काईशोर' प्रोजेक्ट के तहत यह डील फाइनल की है. इस लग्जरी अपार्टमेंट को खरीदने के लिए इस स्टार कपल ने 18.29 करोड़ की भारी-भरकम रकम चुकाई है. मुंबई के हाई-एंड रेजिडेंशियल मार्केट में इस तरह की संपत्तियों की मांग लगातार आसमान छू रही है, और इस डील से साफ पता चलता है कि सेलिब्रिटीज का यह पसंदीदा इलाका रियल एस्टेट के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है.

प्रॉपर्टी की क्या है खासियत?

इस आलीशान फ्लैट के कारपेट एरिया की बात करें तो यह लगभग 2,644 वर्गफुट में फैला हुआ है. इसके साथ ही, इस डील में 316 वर्गफुट का एक एक्सक्लूसिव ओपन एरिया और गाड़ियों की पार्किंग के लिए तीन कार पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं. अगर प्रति वर्गफुट के हिसाब से देखें, तो यह सौदा लगभग 69,159 प्रति वर्गफुट की दर से तय किया गया है.

इस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि इस सौदे को 21 जुलाई 2026 को कानूनी रूप से रजिस्टर्ड कराया गया था. इस खरीदारी पर सरकार को भारी-भरकम भुगतान भी किया गया है, जिसके तहत लगभग 1.09 करोड़ की स्टांप ड्यूटी और 30,000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा किया गया है. यह पूरी खरीद सीधे तौर पर 'गोदरेज प्रॉपर्टीज' की परियोजना के अंतर्गत की गई है.

वर्सोवा की प्राइम लोकेशन

मुंबई का वर्सोवा इलाका हमेशा से ही बॉलीवुड सितारों, कलाकारों और उद्योगपतियों की पहली पसंद रहा है. समुद्र के बेहद करीब होने के कारण यहां का वातावरण और लाइफस्टाइल काफी प्रीमियम माना जाता है. इसके अलावा, यहां की बेहतरीन कनेक्टिविटी, आधुनिक मेट्रो नेटवर्क और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते हाई-एंड प्रॉपर्टीज की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है.

रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में इजाफा

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का रियल एस्टेट में यह कोई पहला या नया निवेश नहीं है. इससे पहले भी इस पावर कपल ने देश के कई चुनिंदा और पॉश इलाकों में करोड़ों रुपये की संपत्तियां खरीदी हैं, जिसमें हाल ही में अलीबाग में खरीदी गई जमीन का नाम भी शामिल है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.