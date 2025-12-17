ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • मुंबई एयरपोर्ट पर दिव्यांग फैंस के साथ बुरा बर्ताव कर फंस गए विराट-अनुष्का, सोशल मीडिया पर फैंस कर र...

मुंबई एयरपोर्ट पर दिव्यांग फैंस के साथ बुरा बर्ताव कर फंस गए विराट-अनुष्का, सोशल मीडिया पर फैंस कर रहें ट्रोल

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली हाल ही में प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर के आए हैं, जिसके बाद उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. वहां दोनों सेलेब्स ने कुछ ऐसा कर दिया है कि ये लगातार ट्रोल हो रहें हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 17, 2025 2:44 PM IST

मुंबई एयरपोर्ट पर दिव्यांग फैंस के साथ बुरा बर्ताव कर फंस गए विराट-अनुष्का, सोशल मीडिया पर फैंस कर रहें ट्रोल

अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली 16 दिसंबर को वृंदावन पहुंचे थे. उनकी यात्रा ने खूब सुर्खियां भी बटोरीं. इस कपल ने केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया. यह इस साल का उनका तीसरा दौरा था, जहां अनुष्का भावुक नजर आईं और विराट के चेहरे पर शांति दिखी थी. लेकिन, कुछ ही घंटों बाद इस 'आध्यात्मिक शांति' की जगह एक 'बड़े विवाद' ने ले ली. मुंबई एयरपोर्ट लौटते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया पर 'विरुष्का' को कटघरे में खड़ा कर दिया है. लोग अब उनके व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी आध्यात्मिकता को 'दिखावा' बता रहे हैं. आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है?

Also Read
वृंदावन से वापिस लौटे Virat Kohli-Anushka Sharma, पैप्स को नहीं दिया पोज तो बोले- 'आधे लोगों का...'

मुंबई एयरपोर्ट पर की ये गलती

विवाद की जड़ वह वीडियो है जो मुंबई एयरपोर्ट से वायरल हुआ है. एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय एक दिव्यांग फैन बड़ी उम्मीद के साथ विराट कोहली की ओर बढ़ा. वह सिर्फ एक फोटो खिंचवाने की गुहार लगा रहा था. लेकिन वायरल क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि विराट और अनुष्का ने उस फैन की ओर मुड़कर देखा तक नहीं. दोनों बहुत तेजी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए, जबकि वह मासूम फैन उन्हें उम्मीद भरी नजरों से जाते हुए देखता रह गया. यह सीन सोशल मीडिया यूजर्स के दिल को चुभ गया और इसके बाद शुरू हुआ ट्रोल करने का सिलसिला. सोशल मीडिया पर लोग इस बात से आहत हैं कि जो कपल अभी-अभी मानवता और विनम्रता का पाठ सीखकर आया है, वह एक दिव्यांग बच्चे के प्रति ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है?

Also Read
प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, बाबा से मिलकर एक्ट्रेस हुईं इमोशनल, कही ये बात

TRENDING NOW

सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहें अनुष्का-विराट

इस वीडियो के आते ही सोशल मीडिया पर फैंस अनुष्का और विराट को जमकर ट्रोल कर रहें हैं. एक यूजर ने लिखा, "आध्यात्मिक ट्रिप पर जाने का क्या मतलब, जब आप एक दिव्यांग फैन के साथ इतनी बेरुखी से पेश आते हैं? विनम्रता तो आपके व्यवहार में कहीं दिखी ही नहीं." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "बेहद घिनौना व्यवहार, प्रेमानंद जी के दर्शन करने का क्या फायदा, अगर लौटने के बाद भी दिल में इतना अहंकार और घमंड भरा रहे?" यह विवाद इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि वृंदावन में अनुष्का ने महाराज जी से कहा था, "हम आपके हैं महाराज जी." जिसके बाद लोग कह रहें हैं कि "संतों के पास जाकर जो 'अहंकार त्यागने' की बात की जाती है, वह हकीकत में एयरपोर्ट पर कहीं नजर नहीं आई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
17 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म से अनुष्का शर्मा की बदली किस्मत, शाहरुख खान संग किया रोमांस, हुई थी सुपरहिट

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Anushka Sharma Anushka Sharma And Virat Kohli Anushka Sharma News