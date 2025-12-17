मुंबई एयरपोर्ट पर दिव्यांग फैंस के साथ बुरा बर्ताव कर फंस गए विराट-अनुष्का, सोशल मीडिया पर फैंस कर रहें ट्रोल

अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली 16 दिसंबर को वृंदावन पहुंचे थे. उनकी यात्रा ने खूब सुर्खियां भी बटोरीं. इस कपल ने केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया. यह इस साल का उनका तीसरा दौरा था, जहां अनुष्का भावुक नजर आईं और विराट के चेहरे पर शांति दिखी थी. लेकिन, कुछ ही घंटों बाद इस 'आध्यात्मिक शांति' की जगह एक 'बड़े विवाद' ने ले ली. मुंबई एयरपोर्ट लौटते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया पर 'विरुष्का' को कटघरे में खड़ा कर दिया है. लोग अब उनके व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी आध्यात्मिकता को 'दिखावा' बता रहे हैं. आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है?
मुंबई एयरपोर्ट पर की ये गलती
विवाद की जड़ वह वीडियो है जो मुंबई एयरपोर्ट से वायरल हुआ है. एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय एक दिव्यांग फैन बड़ी उम्मीद के साथ विराट कोहली की ओर बढ़ा. वह सिर्फ एक फोटो खिंचवाने की गुहार लगा रहा था. लेकिन वायरल क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि विराट और अनुष्का ने उस फैन की ओर मुड़कर देखा तक नहीं. दोनों बहुत तेजी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए, जबकि वह मासूम फैन उन्हें उम्मीद भरी नजरों से जाते हुए देखता रह गया. यह सीन सोशल मीडिया यूजर्स के दिल को चुभ गया और इसके बाद शुरू हुआ ट्रोल करने का सिलसिला. सोशल मीडिया पर लोग इस बात से आहत हैं कि जो कपल अभी-अभी मानवता और विनम्रता का पाठ सीखकर आया है, वह एक दिव्यांग बच्चे के प्रति ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है?
सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहें अनुष्का-विराट
इस वीडियो के आते ही सोशल मीडिया पर फैंस अनुष्का और विराट को जमकर ट्रोल कर रहें हैं. एक यूजर ने लिखा, "आध्यात्मिक ट्रिप पर जाने का क्या मतलब, जब आप एक दिव्यांग फैन के साथ इतनी बेरुखी से पेश आते हैं? विनम्रता तो आपके व्यवहार में कहीं दिखी ही नहीं." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "बेहद घिनौना व्यवहार, प्रेमानंद जी के दर्शन करने का क्या फायदा, अगर लौटने के बाद भी दिल में इतना अहंकार और घमंड भरा रहे?" यह विवाद इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि वृंदावन में अनुष्का ने महाराज जी से कहा था, "हम आपके हैं महाराज जी." जिसके बाद लोग कह रहें हैं कि "संतों के पास जाकर जो 'अहंकार त्यागने' की बात की जाती है, वह हकीकत में एयरपोर्ट पर कहीं नजर नहीं आई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
