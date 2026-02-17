ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • वृंदावन पहुंचे विराट और अनुष्का, प्रेमानंद जी महाराज से लिया मंत्र, गले में तुलसी माला और सादगी ने ज...

वृंदावन पहुंचे विराट और अनुष्का, प्रेमानंद जी महाराज से लिया मंत्र, गले में तुलसी माला और सादगी ने जीता फैंस का दिल

विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एक बार फिर वृंदावन की गलियों में नजर आएं हैं. 17 फरवरी के दिन दोनों सेलेब्स संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की और उनके सत्संग में शामिल हुए. जिसकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहें हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 17, 2026 10:02 PM IST

वृंदावन पहुंचे विराट और अनुष्का, प्रेमानंद जी महाराज से लिया मंत्र, गले में तुलसी माला और सादगी ने जीता फैंस का दिल
virat kohali

भारतीय क्रिकेट के किंग विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की जोड़ी एक बार फिर अपनी गहरी आध्यात्मिक आस्था को लेकर सुर्खियों में है. चकाचौंध भरी दुनिया से दूर, यह पावर कपल मंगलवार, 17 फरवरी की सुबह वृंदावन की गलियों में बेहद साधारण अंदाज में नजर आया. मौका था प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात और उनके सत्संग में शामिल होने का. वृंदावन के केली कुंज धाम से सामने आईं इन तस्वीरों और वीडियो ने सोशल मीडिया पर सादगी की एक नई मिसाल पेश की है.

आम जनता के बीच विरुष्का

विराट और अनुष्का सोमवार रात ही वृंदावन पहुंच गए थे. मंगलवार सुबह जब वे प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे, तो वहां मौजूद लोग उन्हें देखकर दंग रह गए. माथे पर चंदन का तिलक और गले में तुलसी की कंठी माला पहने विराट और अनुष्का ने किसी वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग नहीं की. वे आम श्रद्धालुओं के साथ जमीन पर बैठे और पूरी श्रद्धा के साथ महाराज जी का सत्संग सुना. इस दौरान उन्होंने अपने मन की जिज्ञासाओं और जीवन से जुड़े सवालों पर महाराज जी से मार्गदर्शन भी लिया.

3 साल में 5वीं मुलाकात

विराट और अनुष्का का प्रेमानंद जी महाराज के पास आना अब कोई इत्तेफाक नहीं रहा. पिछले तीन सालों में यह उनकी चौथी या पांचवीं मुलाकात है. इनकी पहली मुलाकात साल 2023 में हुई थी. साल 2025 में यह जोड़ा करीब तीन बार गुपचुप तरीके से आशीर्वाद लेने पहुंचा. अक्सर इनकी यात्राएं बेहद निजी होती हैं, लेकिन इस बार फैंस की भारी भीड़ के कारण उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन

विरुष्का के इस सादगी भरे अंदाज ने इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. फैंस उनकी तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि "दुनिया भर की दौलत और शोहरत होने के बाद भी विराट-अनुष्का का जमीन पर बैठना यह सिखाता है कि आंतरिक शांति ही असली सुख है." सोशल मीडिया पर लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि कैसे यह कपल अपनी जड़ों और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है. विराट और अनुष्का का आध्यात्म की ओर झुकाव साल 2017 से ही शुरू हो गया था. बेटी वामिका के जन्म के बाद यह और भी गहरा हो गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Anushka Sharama Anushka Sharma And Virat Kohli Virat Kohli