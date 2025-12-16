ENG हिन्दी
प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, बाबा से मिलकर एक्ट्रेस हुईं इमोशनल, कही ये बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली हाल ही में वृंदावन पहुंचे हैं, जहां वो प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए हैं. इस दौरान अनुष्का शर्मा बेहद इमोशनल हो गईं थीं.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 16, 2025 3:07 PM IST

प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए कई बड़े सेलेब्स आते हैं. शिल्पा शेट्टी से लेकर राजपाल यादव तक कई ऐसे सेलेब्स हैं, जो मिलने के लिए वृंदावन जाते हैं. भारतीय क्रिकेट इंडस्ट्री के सुपरस्टार विराट कोहली और उनकी एक्ट्रेस पत्नी अनुष्का शर्मा एक बार फिर शांति की तलाश में वृंदावन पहुंचे हैं. इस कपल ने यहां के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों की श्रद्धा और आस्था झलक रही है. खास बात यह है कि जहां विराट कोहली के चेहरे पर एक शांति दिखाई दे रही है, वहीं अनुष्का शर्मा इस दौरान भावुक नजर आईं. वीडियो में अनुष्का को प्रेमानंद जी महाराज से कहते हुए सुना जा सकता है, "हम आपके हैं महाराज जी, आप हमारे हैं", जिसके बाद उनकी आंखें नम हो गईं. प्रेमानंद जी महाराज जी की ये बातें सुनकर एक्ट्रेस बहुत भावुक हो गईं थीं.

महाराज जी ने दिया ये संदेश

भजन मार्ग के ऑफिशियली इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए वीडियो के अनुसार, प्रेमानंद जी महाराज ने विराट और अनुष्का को उनके जीवन और कार्य को लेकर कुछ उपदेश दिए. महाराज ने कपल को यह संदेश दिया कि वे अपने-अपने इंडस्ट्री को केवल करियर नहीं, बल्कि भगवान की सेवा मानकर करें. इसके अलावा, महाराज जी ने उन्हें इन बातों पर ध्यान देने की सलाह दी है. महाराज ने कहा कि वो अपने मन में गंभीरता बनाए रखें, हमेशा विनम्र बने रहें और निरंतर नाम जप करते रहें.

साल 2025 का तीसरा वृंदावन दौरा

बताया जा रहा है कि यह साल 2025 में विराट और अनुष्का का वृंदावन का तीसरा दौरा था. हाल ही में यह कपल यूके से भारत लौटा है. इससे पहले, जनवरी में दोनों अपने बच्चों के साथ प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचे थे. वहीं, मई महीने में विराट कोहली द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने के अगले ही दिन भी दोनों ने महाराज जी से मुलाकात की थी. विराट और अनुष्का दोनों आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए प्रेमानंद जी महाराज के प्रति गहरी आस्था रखते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

