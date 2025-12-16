ENG हिन्दी
  • वृंदावन से वापिस लौटे Virat Kohli-Anushka Sharma, पैप्स को नहीं दिया पोज तो बोले- 'आधे लोगों का...

वृंदावन से वापिस लौटे Virat Kohli-Anushka Sharma, पैप्स को नहीं दिया पोज तो बोले- 'आधे लोगों का...'

Viral Video: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा तीसरी बार प्रेमानंद महाराज के आशीर्वाद के लिए वृंदावन पहुंचे थे, जहां से अब कपल वापस मुंबई वापस आ चुका है. इस दौरान वह एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो अब वायरल हो रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 16, 2025 11:20 PM IST

Virat Kohli-Anushka Sharma Viral Video: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) एक बार फिर से चर्चा में हैं. हालांकि, इस बार वजह उनका कोई मैच या फिल्म नहीं बल्कि, वृंदावन की गलियों से आई उनकी आध्यात्मिकता की खबर है. दरअसल, विराट और अनुष्का तीसरी बार प्रेमानंद महाराज के चरणों में शीश नवाने पहुंचे थे, लेकिन जब वह आशीर्वाद लेकर वापस लौटे, तो एयरपोर्ट पर उन्हें पैप्स ने घेर लिया ऐसे में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा (Virat Kohli-Anushka Sharma) बिना पोज दिए आगे बढ़ गए इसपर पैपाराजी ने चिल्लाते हुए कुछ ऐसा कहा, जो आपको भी हैरान कर देगा.

पैप्स को अनसुना कर आगे बढ़े विराट-अनुष्का

अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) का एयरपोर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विराट और अनुष्का को बाहर आते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान पैपाराजी कपल को घेर लेते हैं और उनसे फोटो की डिमांड करते हैं, लेकिन विराट और अनुष्का दोनों ही पैप्स की बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन इस दौरान एक पैपाराजी की आवाज आती है, जिसमें वो कुछ ऐसा कहता है, जिसे सुनने के बाद भी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पैप्स को पोज नहीं देते हैं.

'सर आधे लोग का...'

वीडियो में सुना जा सकता है कि, पैपाराजी की भीड़ से कोई पैप्स कहता है, 'सर आधे लोग का जॉब चला जाएगा' और इतना कहकर वह बार-बार कपल से पोज की डिमांड करते हैं, लेकिन दोनों बिना पोज दिए अपनी कार में बैठ जाते हैं. आपको बता दें कि, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक बार फिर से प्रेमानंद महाराज जी के आशीर्वाद के लिए वृंदावन पहुंचे थे, जहां से उनका वीडियो भी सामने आया था, जो अब चर्चा में बना हुआ है.

सिंपल सूट में प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंची एक्ट्रेस

दरअसल, करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद अनुष्का शर्मा सिंपल सूट पहनकर प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंची थी. वीडियो में उन्हें ब्राउन-ऑरेंज शेड के कुर्ते में देखा गया, जिसके साथ मल्टीकलर पैंट थी. इसके साथ उन्होंने पैंट से मैच करती हुई शॉल भी ओढ़ रखी थी. इस दौरान एक्ट्रेस का नो-मेकअप लुक देखने को मिला. वहीं विराट कोहली ने ब्राउन कलर की हुडी और ब्लैक ट्राउजर पहन रखा था. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
