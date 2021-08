Know the Virat Kohli-Anushka Sharma's bodyguard Prakash Singh's salary: बॉलीवुड एक्टर्स अक्सर किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से पहले अपने बॉडीगार्ड को इन्फॉर्म जरूर करते हैं। जब भी वे बाहर कदम रखते हैं, तो इनकी एक झलक पाने के लिए फैंस की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती है। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए बॉडीगार्ड इन एक्टर्स की काफी मदद करते हैं। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और उनके पति और भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के बॉडीगार्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। उनके बॉडीगार्ड का नाम प्रकाश सिंह उर्फ ​​सोनू है, जो वन-मैन आर्मी है। यहीं प्रकाश सिंह को अच्छी-खासी सैलरी भी मिलती है। Also Read - 6 महीने की हुईं Anushka Sharma और Virat Kohli की बेटी Vamika, कपल ने पार्क में मनाया लख़्त-ए-जिगर का बड्डे

जूम.कॉम के मुताबिक, सोनू की सालाना सैलरी करीब 1.2 करोड़ रुपये है, जो आपको आसानी से 1BHK फ्लैट स्पॉन्सर कर सकती है। सोनू ने हमेशा अनुष्का के लिए एक ढाल की तरह काम किया है और यहां तक ​​कि विराट भी उन्हें एक परिवार मानते हैं। वे हर साल सोनू का जन्मदिन मनाते हैं क्योंकि वे उन्हें अपने परिवार के करीब मानते हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से शादी करने से पहले सोनू अनुष्का के साथ थे। अनुष्का जब प्रेग्नेंट थी तो सोनू साये की तरह उनके साथ थे और ढाल की तरह उनकी रक्षा कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि दीपिका पादुकोण के बॉडीगार्ड जलाल की सैलरी भी सोनू के बराबर ही है।

इस बीच, अनुष्का और विराट लंदन में हैं क्योंकि विराट इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। हाल ही में भारत ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की थी। वर्क फ्रंट की बात करें, तो अनुष्का आखिरी बार शाहरुख खान और कटरीना कैफ के साथ फिल्म जीरो में नजर आई थीं। वह फिलहाल अपनी बेटी वामिका के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। अनुष्का ने अभी तक अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है।