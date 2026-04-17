लिज लैज की फोटो पर विराट कोहली के लाइक से मचा बवाल, सपोर्ट में आईं अमीषा पटेल; ट्रोलर्स की बोलती की बंद

Virat Kohli एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं और इस बार भी वजह उनका एक 'लाइक' हैं. हालांकि, इस बार क्रिकेटर के सपोर्ट में अमीषा पटेल आईं और उन्होंने ऐसी बात कही, जो ट्रोलर्स की बोलती बंद करने के लिए काफी है.

Ameesha Patel supported Virat Kohli After Trolling: भारतीय क्रिकेट टीम के पॉपुलर क्रिकेटर विराट कोहली एक बार फिर से अपने एक 'लाइक' की वजह से चर्चा में आ गए हैं. हाल ही में विराट कोहली (Virat Kohli) ने जर्मन मॉडल और कंटेंट क्रिएटर लिज लैज (Liz Laz) की फोटो को 'लाइक' किया था, जिसके बाद उन्हों सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जाने लगा. वहीं अब ट्रोलिंग के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने क्रिकेटर का सपोर्ट करते हुए कुछ ऐसा कहा है, जो ट्रोलर्स की बोलती बंद करने के लिए काफी है. एक्ट्रेस का रिएक्शन सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है.

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?

दरअसल, ये सारा हंगामा तब शुरू हुआ जब विराट कोहली ने जर्मन मॉडल लिज लैज की एक फोटो लाइक कर दी, जिसे फोटोग्राफर अद्वैत ने खींचा था. यह फोटो असल में जनवरी में 'गोल्डन ऑवर शॉट्स' के समय ली गई थी. वहीं जब फोटोग्राफर अद्वैत की नजर फोटोज के लाइक में विराट कोहली के नाम पर पड़ी तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया और कैप्शन में लिखा,'इस पर कोई कैसे रिएक्ट करे? जब खुद 'GOAT' विराट कोहली आपकी पोस्ट लाइक करें... मैं और लिज अभी भी अपनी आंखें मलकर चेक कर रहे हैं कि क्या यह सच है.'

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, वैसे ही मीम्स और चुटकुलों की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स तो क्रिकेटर को ट्रोल भी करने लगे, तो वहीं कुछ लोगों को अवनीत कौर वाला पुराना मामला भी याद आ गया, जब विराट को एक लाइक पर सफाई देनी पड़ी थी. हालांकि, खबर है कि विराट ने अब उस फोटो को 'अनलाइक' कर दिया है. बावजूद इसके इस मामले पर बवाल मच गया. वहीं अब इस पर अमीषा पटेल का रिएक्शन सामने आया है.

अमीषा का 'गदर' रिएक्शन Viral

विराट कोहली के लाइक पर मचे बवाल के बीच जब पैपाराजी ने अमीषा पटेल (Ameesha Patel Reaction) से किंग कोहली को लेकर पूछा कि, 'क्या सेलेब्रिटी होने के नाते कोई किसी की पोस्ट को लाइक नहीं कर सकता?' इस पर एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा, 'लाइक करना कुछ पाप है क्या? उनकी लाइफ, उनका इंस्टाग्राम, उनकी मर्जी. लोगों को बस ट्रोल करना ही आता है, उनके पास और कोई काम-धंधा नहीं है. किसी के अच्छे काम को लाइक करना अच्छी बात है. असल में ट्रोल करना पाप है, किसी की फोटो लाइक करना नहीं.'

सफाई में विराट कोहली ने क्या कहा था?

आपको बता दें कि, इसके पहले जब टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अवनीत कौर की फोटो को विराट कोहली ने लाइक किया था, तब भी उन्हें काफी ट्रोल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा था, 'मैं साफ करना चाहता हूं कि फीड क्लियर करते समय शायद एल्गोरिदम की वजह से गलती से लाइक हो गया होगा. इसके पीछे मेरा कोई इरादा नहीं था. मेरी गुजारिश है कि इसे लेकर फालतू के कयास न लगाए जाएं.' वहीं अब लिज लैज की तस्वीर लाइक होन के बाद मचे बवाल के बीच उन्होंने मॉडल की फोटो को अनलाइक कर दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more